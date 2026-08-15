به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: امروز و فردا افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای هوا در هرمزگان مورد انتظار است و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز ناپایداری‌های جوی در استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد بر روی دریا پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات، برخی نقاط مرکزی و غربی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز، با رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، این ناپایداری‌ها می‌تواند به شکل افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا ظاهر شود.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در ترددهای جاده‌ای طی ساعات عصر و اوایل شب احتیاط لازم صورت گیرد.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: محدوده‌های دریایی هرمزگان، به‌ویژه دریای عمان و تنگه هرمز، تحت تأثیر وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان تصریح کرد: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا دوشنبه ۲۶ مرداد در استان پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد همچنین با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: در این مدت افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز انتظار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش دما، لازم است تمهیدات لازم اندیشیده شود و شهروندان از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، به‌ویژه در ساعات ظهر، اجتناب کرده و مصرف بهینه حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار دهند.