به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی بعدازظهر سهشنبه در جمع سربازان مرکز آموزش شهید ادیبی فراجا با تبریک فرارسیدن عید غدیر، این عید را عید ولایت و امامت دانست و برای ملت ایران آرزوی عزت و سربلندی کرد.
وی با بیان اینکه مراکز آموزشی بهترین محیط برای ارتباط با جوانان، پاسخ به پرسشها و رفع شبهات است، افزود: در این محیط با مسئولان عقیدتی سیاسی و روحانیون مأنوس شوید، سؤالات خود را بپرسید و شبهات خود را رفع کنید.
حجت الاسلام شیرازی دوران سربازی را دورهای برای سازندگی و نظمآموزی توصیف کرد و اظهار داشت: دوران سربازی دوران سازندگی و دوران نظم است. هر کاری سختیهای خود را دارد و هرکس بیشتر تلاش کند، در آینده بهره بیشتری خواهد برد.
وی با تأکید بر نقش جوانان در آینده کشور خاطرنشان کرد: آینده نظام متعلق به شماست. وزرا، وکلا، استانداران، فرمانداران و بسیاری از مسئولان کشور نیز این دوران را پشت سر گذاشتهاند و آینده کشور در اختیار نسل جوان خواهد بود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقام از دشمنان جمهوری اسلامی و پرسشهای مطرح شده در جامعه درباره این مسئله پرداخت و گفت: گاهی تصور میشود که با مجازات چند فرد، انتقام کامل گرفته میشود، در حالی که باید ابعاد موضوع را دقیقتر دید و به وعدههای الهی و روند حوادث توجه کرد.
این مقام انتظامی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره این موضوع افزود: باید به مسئولان و تصمیمگیران کشور اعتماد کرد. همه مسائل، بهویژه مسائل امنیتی و نظامی، قابل بیان علنی نیست و تصمیمها با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ میشود.
وی همچنین با اشاره به تحولات منطقهای و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران، شرایط امروز کشور را با دوران دفاع مقدس مقایسه کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، امکانات جمهوری اسلامی با امروز قابل مقایسه نبود، اما امروز توانمندیهای کشور در حوزههای مختلف افزایش یافته و شرایط منطقه نیز تغییر کرده است.
حجت الاسلام شیرازی با تأکید بر اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی از آزمونهای دشوار عبور کردهاند، اظهار داشت: همانگونه که آزادسازی خرمشهر، سقوط صدام و بسیاری از تحولات دیگر در گذشته محقق شد، آینده نیز به فضل الهی به نفع جبهه حق رقم خواهد خورد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر اینکه مطمئن باشید آینده از امروز زیباتر است و وعده الهی درباره غلبه مؤمنان بر دشمنان تحقق خواهد یافت، از فرماندهان، مسئولان، روحانیون، مربیان و کارکنان مرکز آموزش شهید ادیبی تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که همه بتوانند در مسیر اسلام، جمهوری اسلامی و ولایت ثابتقدم بمانند.
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