شیرازی: پیوند ملت با خدا، رمز اقتدار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی شیرازی شامگاه یکشنبه در تجمع مردمی در کلان‌شهر شیراز گفت: ملت ایران نشان داده است که در سخت‌ترین شرایط، پای آرمان‌های خود ایستاده و در صورت هرگونه تهدید، با قدرت از خون شهدا دفاع خواهد کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر، تصریح کرد: حتی اگر توافقی صورت گیرد، این ملت ایران است که شرایط آن را تعیین می‌کند و نه طرف‌های غربی؛ چرا که اقتدار جمهوری اسلامی ریشه در ایمان و اراده مردم دارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به جلوه‌هایی از قدرت جمهوری اسلامی در حوادث اصفهان افزود: تا زمانی که این ملت با خداوند پیوند دارد و در مسیر دین و آرمان‌های انقلاب حرکت می‌کند، نصرت الهی همراه آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه آرامش واقعی ملت در گرو مجازات عاملان جنایت علیه ایران است، خاطرنشان کرد: حتی در صورت توافق، این امر به معنای پایان جنگ است، نه سازش و آشتی با دشمنان؛ چرا که ملت ایران هرگز با جبهه کفر مصالحه نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی همچنین خواستار عذرخواهی سران آمریکا از ملت ایران شد و تأکید کرد: آنان باید به اشتباهات خود اعتراف کنند.

وی با تأکید بر تبعیت کامل نیروهای مسلح از فرماندهی معظم کل قوا گفت: امروز مردم و نیروهای مسلح با وحدت و انسجام در صحنه حضور دارند و این ملت هرگز از مسیر انقلاب جدا نخواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور با یادآوری دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در آن دوران هرگاه پرچمی بر زمین افتاد، فرمانده‌ای دیگر آن را برافراشت و این مسیر همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خطاب به سران آمریکا اظهار داشت: تاریخ ملت ایران را مرور کنید؛ این همان ملتی است که رژیم شاهنشاهی را سرنگون کرد و در برابر صدام ایستاد و پیروز شد و بدون تردید در آینده نیز دشمنان خود را ناکام خواهد گذاشت.