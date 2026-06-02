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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

علوی: کردستان در مهارت‌آموزی سربازان وظیفه جزو استان‌های برتر کشور است

علوی: کردستان در مهارت‌آموزی سربازان وظیفه جزو استان‌های برتر کشور است

سنندج - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان گفت: این استان در حوزه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه جایگاه قابل توجهی در کشور دارد و توسعه این آموزش‌ها نقش مؤثری در اشتغال جوانان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی بعدازظهر سه شنبه در نشست مشترک با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کردستان که با محوریت توسعه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه و ارتقای همکاری‌های آموزشی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: کردستان در سال‌های اخیر توانسته در زمینه آموزش مهارت به سربازان وظیفه سپاه بیت‌المقدس عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد و در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت فراهم بودن بسترهای مناسب آموزشی افزود: امنیت، آرامش و ثبات در مراکز آموزشی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی است که با همکاری بخش‌های مختلف از جمله مجموعه‌های حراستی محقق شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان ادامه داد: توسعه آموزش‌های مهارتی برای سربازان وظیفه می‌تواند دوران خدمت سربازی را از یک دوره صرفاً نظامی به فرصتی برای کسب تخصص و آمادگی جهت ورود به بازار کار تبدیل کند.

علوی با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی دارد، گفت: گسترش کارگاه‌های آموزشی و رشته‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار از اولویت‌های این اداره‌کل در همکاری با نیروهای مسلح است.

در این نشست همچنین راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش‌ها، افزایش ظرفیت کارگاه‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های مشترک میان آموزش فنی و حرفه‌ای و سپاه پاسداران مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6848184

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