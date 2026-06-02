به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی بعدازظهر سه شنبه در نشست مشترک با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کردستان که با محوریت توسعه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه و ارتقای همکاری‌های آموزشی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: کردستان در سال‌های اخیر توانسته در زمینه آموزش مهارت به سربازان وظیفه سپاه بیت‌المقدس عملکرد موفقی از خود به نمایش بگذارد و در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت فراهم بودن بسترهای مناسب آموزشی افزود: امنیت، آرامش و ثبات در مراکز آموزشی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی است که با همکاری بخش‌های مختلف از جمله مجموعه‌های حراستی محقق شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان ادامه داد: توسعه آموزش‌های مهارتی برای سربازان وظیفه می‌تواند دوران خدمت سربازی را از یک دوره صرفاً نظامی به فرصتی برای کسب تخصص و آمادگی جهت ورود به بازار کار تبدیل کند.

علوی با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی دارد، گفت: گسترش کارگاه‌های آموزشی و رشته‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار از اولویت‌های این اداره‌کل در همکاری با نیروهای مسلح است.

در این نشست همچنین راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش‌ها، افزایش ظرفیت کارگاه‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های مشترک میان آموزش فنی و حرفه‌ای و سپاه پاسداران مورد بررسی قرار گرفت.