به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مجتمع مهارت آموزی کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی کردستان اظهار کرد: این مجتمع به عنوان یک گام موثر در جهت ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروهای وظیفه ایجاد شده است و در رشته‌هایی مانند «کاربر رایانه»، «مکانیک خودرو»، «برق خودرو» و «برق ساختمان» آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مطابق با استانداردهای ملی به سربازان ارائه خواهد شد.

سیدعلی علوی افزود: پس از اتمام دوره‌های آموزشی، سربازان می‌توانند در آزمون‌های مهارتی شرکت کنند و گواهینامه‌های معتبر فنی و حرفه‌ای دریافت کنند و این گواهینامه‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا با مهارت‌های شغلی قوی‌تر وارد بازار کار شوند و شانس بالاتری برای اشتغال پایدار پیدا کنند.

وی در ادامه گفت: همکاری میان فرماندهی انتظامی و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان نمونه‌ای از تعامل موثر بین‌دستگاهی است که می‌تواند به گسترش آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌زایی در میان جوانان و نیروهای وظیفه کمک کند.

سرهنگ حسین رضا رشیدی، معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی کردستان نیز در این مراسم با تاکید بر لزوم افزایش توانمندی نیروهای وظیفه گفت: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای کیفیت خدمت سربازان، فرصت‌های شغلی مناسبی را برای آنان پس از پایان خدمت فراهم خواهد کرد و آن‌ها را با مهارت‌هایی کاربردی به بازار کار معرفی می‌کند.

این مجتمع مهارت‌آموزی با همکاری و هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان راه‌اندازی شده و به عنوان یک طرح مشترک در راستای سیاست‌های ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و توسعه اشتغال‌زایی جوانان در استان کردستان معرفی شده است.