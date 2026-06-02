به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین توکلی زاده روز سه شنبه در پنجاه و دومین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلانشهرهای ایران گفت: محل خاکسپاری امام شهید طبق وصیت ایشان و توصیههای نزدیکانشان در مرقد مطهر امام رضا علیهالسلام خواهد بود و در آنجا آرام خواهند گرفت.
به گفته معاون شهردار تهران، درخواستها برای میزبانی از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از استانهای مختلف ادامه دارد و احتمالا مراسم در پایان ذیالحجه و اوایل محرم برگزار میشود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه تشییع پیکر رهبر شهید در سه شهر تهران، قم و مشهد قطعی است، گفت: در حال تدارک برای جمعیتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در پایتخت هستیم.
وی خبر داد که برای رهبر شهید سه روز بدرقه در نظر گرفته شده و مراسم تشییع در تهران حداقل ۲۴ ساعت طول خواهد کشید.
توکلی زاده افزود: مشهد نیز فضای خاص خود را دارد؛ زیرا شرق کشور، به احتمال زیاد، بیشترین حضور را از کشورهای همسایه خواهد داشت. احتمالا از عزیزان پاکستانی، افغانستانی، هندی و بنگلادشی و مردم کشمیر در مشهد پذیرایی خواهند شد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: تشییع رهبر شهید، تشییع متفاوتی خواهد بود. ما بزرگترین رهبر استکبارستیز دنیا را تشییع میکنیم، بزرگترین فرمانده مبارزه با آمریکا و اسرائیل، یک مرجع تقلید بزرگ و رهبر انقلاب اسلامی را تشییع میکنیم.
وی افزود: ما شاهد بزرگترین اجتماع شیعه خواهیم بود و حتی فراتر از آن، مسلمین. همین الآن درخواستها برای حضور در این مراسم تشییع از سوی جریانهای مختلف ادامه دارد.
توکلی زاده گفت: رئیس قوه قضائیه عراق اعلام کرده در ۴۰ روز اول شهادت حضرت آقا هیچ ازدواج شیعی در عراق ثبت نشده و تشییعهای نمادین در شهرهای عراق برای حضرت آقا برگزار شده است. این نشان میدهد ما با فضایی در تشییع حضرت آقا مواجه خواهیم شد که تا حالا تجربه نکردهایم؛ همین فضا را در کشمیر، پاکستان، هندوستان، افغانستان، یمن و بسیاری از بلاد اسلامی تجربه میکنیم.
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