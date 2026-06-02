به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی در تشریح سانحه دلخراش رانندگی صبح امروز سهشنبه، اظهار داشت: ساعت ۰۴:۰۵ بامداد، برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک تصادف منجر به فوت در گردنه «طولکش» واقع در محور غربی جاده پلدختر به اسلامآباد، بلافاصله تیمهای گشتی پلیسراه، نیروهای انتظامی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه در صحنه حادثه نشان داد که یک دستگاه تریلر کشنده ولوو به دلیل خروج از مسیر، دچار سانحه شده و سپس دچار حریق شده است که متأسفانه شدت حادثه به حدی بود که راننده و سرنشین خودرو، پیش از رسیدن کمکها، در دم جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیسراه لرستان در خصوص علت وقوع این حادثه، گفت: کارشناسان تصادفات، علت تامه این سانحه را بیاحتیاطی راننده به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خوابآلودگی تشخیص دادهاند.
سرهنگ شادابی چگنی، ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنماییورانندگی، به رانندگان، بهویژه متصدیان خودروهای سنگین، هشدار داد: خستگی و خوابآلودگی از عوامل کلیدی و مهم در بروز حوادث مرگبار جادهای محسوب میشود، رانندگان موظفاند پیش از آغاز یا در طول مسیر، در صورت احساس هرگونه خستگی یا خوابآلودگی، حتماً نسبت به استراحت اقدام کنند و از ادامه رانندگی در این شرایط اکیداً خودداری کنند، چرا که یکلحظه غفلت و عدم هوشیاری میتواند پیامدهای جبرانناپذیر و تلخی به همراه داشته باشد.
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