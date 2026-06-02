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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

ایجاد ۸۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی توسط مددجویان کمیته امداد لرستان

ایجاد ۸۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی توسط مددجویان کمیته امداد لرستان

خرم‌آباد - معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از ایجاد ۸۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی توسط مددجویان کمیته امداد لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزآبادی ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار با استاندار لرستان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار لرستان و همکاری بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در حوزه مددجویان امداد، اظهار داشت: سیاست غالب کمیته امداد در سال‌های اخیر حسب فرمایشات رهبر شهید انقلاب، توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان بوده و تلاش می‌شود در سال جاری در استان لرستان هفت هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد شود.

وی ادامه داد: این مشاغل بااعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ایجاد خواهد شد.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه این تسهیلات توسط بانک‌های عامل با رقم ۲۰۰ میلیون تومان به طور عمومی و ۳۵۰ میلیون تومان برای ۲۰ درصد منابع پرداخت می‌شود تا رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان، تحقق یابد.

فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به ورود کمیته امداد به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک نیروگاه ۹ مگاواتی و ۸۰۰ نیروگاه خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و تأمین معیشت مردم در سطح استان لرستان توسط مددجویان استان در حال ساخت و احداث است.

وی بیان داشت: ورود به این حوزه علاوه بر تأمین معیشت مناسب برای مددجویان، در حوزه تأمین انرژی و کاهش ناترازی‌ها به بهبود وضعیت کشور در این زمینه، می‌انجامد.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، تأکید کرد: توجه به آموزش‌های مهارتی برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان به‌عنوان رویکرد اصلی این مجموعه نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد.

کد مطلب 6848252

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