ایجاد ۸۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی توسط مددجویان کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزآبادی ظهر امروز سهشنبه در دیدار با استاندار لرستان ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار لرستان و همکاری بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در حوزه مددجویان امداد، اظهار داشت: سیاست غالب کمیته امداد در سالهای اخیر حسب فرمایشات رهبر شهید انقلاب، توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان بوده و تلاش میشود در سال جاری در استان لرستان هفت هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد شود.
وی ادامه داد: این مشاغل بااعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ایجاد خواهد شد.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه این تسهیلات توسط بانکهای عامل با رقم ۲۰۰ میلیون تومان به طور عمومی و ۳۵۰ میلیون تومان برای ۲۰ درصد منابع پرداخت میشود تا رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان، تحقق یابد.
فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به ورود کمیته امداد به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک نیروگاه ۹ مگاواتی و ۸۰۰ نیروگاه خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و تأمین معیشت مردم در سطح استان لرستان توسط مددجویان استان در حال ساخت و احداث است.
وی بیان داشت: ورود به این حوزه علاوه بر تأمین معیشت مناسب برای مددجویان، در حوزه تأمین انرژی و کاهش ناترازیها به بهبود وضعیت کشور در این زمینه، میانجامد.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، تأکید کرد: توجه به آموزشهای مهارتی برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان بهعنوان رویکرد اصلی این مجموعه نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد.
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