به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه ارسالی از سوی فدراسیون ورزشهای آبی، پنج شیرجهروی مستعد و آیندهدار استان به ترتیب علیسان خسروی، علی سعیدی، مهیار شکوهمند، امیرحسین زینی و ایلیا رضایی به اردوی تیم ملی شیرجه ردههای سنی دعوت شدند.
همچنین در این نامه، از مجتبی ولیپور، از مربیان و قهرمانان برجسته سالهای گذشته شیرجه کشور، برای حضور در این اردو به عنوان مربی دعوت به عمل آمده است.
گفتنی است، نفرات یادشده باید از روز شنبه ۱۶ خرداد لغایت ۲۱ خرداد در محل اردوی تیم ملی واقع در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور داشته باشند.
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