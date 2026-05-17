۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

کسب عنوان نخست سه گانه کاران آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور

تبریز- بانوان سه گانه کار آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور مقام اول تیمی را بدست آوردند.

فرامرز رنجکش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات قهرمانی کشور سه گانه بانوان رده سنی نونهالان و نوجوانان با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از سراسر کشور روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه در شهر سرخه سمنان برگزار شد.

رئیس هیات سه گانه آذربایجان شرقی عنوان کرد: مسابقات سه گانه منقطع بانوان که شنا در استخر و دو و دوچرخه سواری در بیرون برگزار شد و نفرات برتر به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

رها هادی از آذربایجان شرقی مدال طلا

کیمیا ملکوتی ها از اصفهان مدال نقره

پرنیا شیروانی از اصفهان مدال برنز تصاحب کردند.

در بخش تیمی

تیم آذربایجان شرقی مقام اول

تیم اصفهان مقام دوم

تیم سمنان مقام سوم

گفتنی است، این مسابقات انتخابی تیم ملی بوده و نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

