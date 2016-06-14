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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

رئیس پلیس آگاهی خوزستان خبر داد:

انهدام باند سارقان احشام با ۱۵ فقره سرقت در شوشتر

انهدام باند سارقان احشام با ۱۵ فقره سرقت در شوشتر

اهواز - رئیس پلیس آگاهی خوزستان از انهدام باند سارقان احشام با ۱۵ فقره سرقت در شوشتر خبر داد.

سرهنگ علی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در برخی مناطق شهرستان شوشتر و شهرستان های همجوار، شناشایایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلی آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با بررسی سرنخ های به جامانده و یک سری اقدامات اطلاعاتی، باند پنج نفره سارقان احشام که در شهرستان های شوشتر، مسجدسلیمان و گتوند اقدام به سرقت می کردند را شناسایی و با هماهنگی قضائی واحد نیابت در چهار عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۳ راس گاومیش، ۱۶ راس گوسفند، پنج راس بز، دو راس اسب و یک دستگاه خودروی پراید سرقتی کشف شد.

حاتمی بیان کرد: متهمان در بازجویی های فنی کارآگاهان پلیس به ۱۵ فقره سرقت احشام در سه شهرستان مذکور اعتراف کردند.

وی عنوان کرد: سارقان پس از تشکیل پرونده به همراه مستدنات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

 

 

کد مطلب 3685573

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