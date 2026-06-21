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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

انهدام باند سارقان احشام غیربومی در همدان؛ ۱۲ فقره سرقت دام کشف شد

انهدام باند سارقان احشام غیربومی در همدان؛ ۱۲ فقره سرقت دام کشف شد

همدان- رئیس پلیس آگاهی همدان از شناسایی و دستگیری یک باند سارقان غیربومی خبر داد و گفت: با تلاش ماموران ۱۲ فقره سرقت احشام و یک فقره سرقت خودرو کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدبیگی از انهدام یک باند سارقان احشام غیربومی و کشف ۱۲ فقره سرقت دام و یک فقره سرقت خودرو در استان همدان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در روستاهای استان، به‌ویژه در شهرستان اسدآباد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، خودروی متهمان در محور مواصلاتی شهرستان اسدآباد شناسایی و متوقف شد که در این عملیات، سه نفر سارق دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت احشام و یک فقره سرقت خودرو اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده قضایی، این افراد تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

سرهنگ اسدبیگی در پایان با تاکید بر عزم پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت، خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و برخورد قاطعانه با بزهکاران و برهم‌زنندگان نظم عمومی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6866740

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