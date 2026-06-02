به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویپویا عصر سهشنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اظهار کرد: بهزیستی نقش و مسئولیت بسیار مهمی را در خدماترسانی به جامعه هدف دارد.
دادستان شهرستان کنگان ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه بهزیستی، بر اهمیت تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: هدف ما کمک به اصلاح، بازتوانی و حفظ شأن انسانی افراد درگیر مسائل قضایی است.
وی افزود: همکاری با بهزیستی، فرصت ارزشمندی فراهم میکند تا رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی با اثرگذاری بیشتر اجرا شود.
در پایان این دیدار، از دادستان شهرستان به پاس همراهی مؤثر و نقشآفرینی در اجرای سیاستهای انسانی و اجتماعی دستگاه قضایی، تجلیل به عمل آمد.
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