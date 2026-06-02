به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی‌پویا عصر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اظهار کرد: بهزیستی نقش و مسئولیت بسیار مهمی را در خدمات‌رسانی به جامعه هدف دارد.

دادستان شهرستان کنگان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه بهزیستی، بر اهمیت تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: هدف ما کمک به اصلاح، بازتوانی و حفظ شأن انسانی افراد درگیر مسائل قضایی است.

وی افزود: همکاری با بهزیستی، فرصت ارزشمندی فراهم می‌کند تا رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی با اثرگذاری بیشتر اجرا شود.

در پایان این دیدار، از دادستان شهرستان به پاس همراهی مؤثر و نقش‌آفرینی در اجرای سیاست‌های انسانی و اجتماعی دستگاه قضایی، تجلیل به عمل آمد.