  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

جمع آوری ۱۶ انشعاب غیر مجاز در شهرستان بن

جمع آوری ۱۶ انشعاب غیر مجاز در شهرستان بن

بن -مدیر برق شهرستان بن از جمع آوری ۱۶ انشعاب غیر مجاز در راستای اجرای مهتاب «مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قنبری مدیر برق شهرستان بن از شناسایی و جمع آوری ۱۶ انشعاب غیر مجاز در سطح این شهرستان توسط امور مشترکین ، واحد اندازه گیری و عملیات برق این شهرستان ، باهماهنگی مراجع قضایی و همکاری نیروهای انتظامی خبر داد

وی افزود : این طرح «مهتاب» با هدف کاهش تلفات انرژی و افزایش رضایتمندی مشترکین اجرایی شده و در هفته ها وماه های اینده نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است : در این طرح، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز ، نوسازی لوازم اندازه‌گیری و تعویض کنتورهای قدیمی با مدل‌های هوشمند جهت افزایش دقت در محاسبه مصرف و مدیریت بهتر بار شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 6848373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها