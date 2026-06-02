جمع آوری ۱۶ انشعاب غیر مجاز در شهرستان بن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قنبری مدیر برق شهرستان بن از شناسایی و جمع آوری ۱۶ انشعاب غیر مجاز در سطح این شهرستان توسط امور مشترکین ، واحد اندازه گیری و عملیات برق این شهرستان ، باهماهنگی مراجع قضایی و همکاری نیروهای انتظامی خبر داد

وی افزود : این طرح «مهتاب» با هدف کاهش تلفات انرژی و افزایش رضایتمندی مشترکین اجرایی شده و در هفته ها وماه های اینده نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است : در این طرح، شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز ، نوسازی لوازم اندازه‌گیری و تعویض کنتورهای قدیمی با مدل‌های هوشمند جهت افزایش دقت در محاسبه مصرف و مدیریت بهتر بار شبکه در دستور کار قرار گرفته است.