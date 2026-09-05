به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی مدافع و کاپیتان دوم تیم فوتبال استقلال که به دلیل مسائل انضباطی با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده از حضور در تمرینات گروهی این تیم منع شده است، فعلاً در اختیار باشگاه قرار دارد و دیدار مقابل آلومینیوم اراک را نیز از دست خواهد داد.

حردانی پس از حواشی ایجادشده در جریان دربی ۱۰۷ و اختلافی که بر سر زدن ضربات ایستگاهی با یاسر آسانی داشت، با تصمیم سرمربی استقلال از تمرینات کنار گذاشته شد و پرونده این بازیکن نیز برای بررسی در اختیار باشگاه قرار گرفته است.

با این حال، قرار است پس از دیدار استقلال مقابل آلومینیوم اراک، مدیران باشگاه جلسه‌ای را با سهراب بختیاری‌زاده برگزار کنند تا درباره وضعیت حردانی تصمیم‌گیری شود.

هدف مدیران استقلال این است که با بررسی شرایط و صحبت با سرمربی، زمینه رفع محرومیت حردانی فراهم شود تا این مدافع بار دیگر به تمرینات گروهی بازگردد و بتواند استقلال را در ادامه مسابقات همراهی کند.

در صورت برطرف شدن این محرومیت، حردانی که در این فصل به عنوان کاپیتان دوم استقلال شناخته می‌شود، بار دیگر به ترکیب آبی‌پوشان بازخواهد گشت و بختیاری‌زاده می‌تواند از او در سمت راست خط دفاعی استفاده کند.

البته تصمیم نهایی درباره بازگشت حردانی به تمرینات و ترکیب استقلال بر عهده سرمربی خواهد بود و جلسه مدیران باشگاه با بختیاری‌زاده می‌تواند تکلیف این موضوع را مشخص کند.