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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

مدیرکل کمیته امداد بوشهر: تعهدات بانک‌ها در حوزه اشتغال عملی شود

مدیرکل کمیته امداد بوشهر: تعهدات بانک‌ها در حوزه اشتغال عملی شود

بوشهر- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر گفت: انتظار می‌رود تعهدات بانک‌ها در حوزه اشتغال عملی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر سه‌شنبه در نشست با مسئولان کنگان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی فرمانداری شهرستان کنگان در اجرای برنامه‌ها و مأموریت‌های این نهاد، اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) در کنار مجموعه دولت می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف و رفع مشکلات مراجعان داشته باشد و خوشبختانه تاکنون اقدامات ارزشمند و مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.

پی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال جامعه مددجویی شهرستان کنگان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سهم تسهیلات جزء (۱) بند (۷) قانون بودجه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که از این میزان، پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جذب شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر با اشاره به تسهیلات جزء (۲) بند (۷) نیز افزود: مجموع منابع تخصیصی این بخش ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که تاکنون ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان آن جذب شده است.

وی گفت: انتظار می‌رفت شبکه بانکی نسبت به پرداخت کامل اعتبارات تعهدشده در هر دو بخش اقدام کند تا زمینه اشتغال و خودکفایی تعداد بیشتری از مددجویان فراهم شود.

کد مطلب 6848429

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