خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: برگزاری برخی جشن‌های مذهبی در سال‌های اخیر در خرم‌آباد، به‌ویژه مناسبت بزرگ عید غدیر، همواره با محوریت تجمعات متمرکز در یک نقطه از شهر دنبال می‌شد؛ اما امسال این الگو دستخوش تغییر شده و مدیریت فرهنگی شهر تلاش دارد تا چهره‌ای تازه از «جشن مردمی غدیر» را به نمایش بگذارد؛ جشنی که به جای تمرکز در یک خیابان یا بلوار، در سراسر شهر جریان پیدا کند و از دل محلات و خیابان‌ها به زندگی روزمره مردم وارد شود.

این تغییر رویکرد، تنها یک تصمیم اجرایی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده یک نگاه جدید به مفهوم مشارکت «مردم تازه مبعوث شده» در مناسبت‌های مختلف است؛ نگاهی که بر این باور است جشن غدیر زمانی اثرگذارتر خواهد بود که مردم نه صرفاً مخاطب، بلکه خود برگزارکننده و کنشگر اصلی آن باشند.

در همین راستا، اداره تبلیغات اسلامی خرم‌آباد با همکاری مجموعه‌های فرهنگی، هیئت‌های مذهبی و مواکب مردمی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای توزیع جغرافیایی جشن‌های عید غدیر در سطح شهر آغاز کرده است.

بر اساس این برنامه، شش محور اصلی در نقاط مختلف شهر تعریف شده که هر یک به عنوان یک کانون مستقل مردمی، میزبان بخشی از برنامه‌های این عید بزرگ خواهند بود.

این تغییر مدل برگزاری، در شرایطی رقم می‌خورد که به گفته مسئولان فرهنگی، ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و کاهش تمرکزگرایی در شرایط فعلی کشور بیش از گذشته احساس می‌شود. از همین رو، خیابان‌ها و میادین شهر به جای آنکه صرفاً مسیر عبور باشند، به صحنه‌ای برای حضور فعال مردم و برپایی مواکب تبدیل شده‌اند.

ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و پوشش رسانه‌ای برنامه‌های عید غدیر

خبرنگار مهر در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام سید حسین شاهرخی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرم‌آباد، جزئیات این تغییر رویکرد، محورهای اجرایی و نقش مردم در برگزاری جشن بزرگ غدیر امسال را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت تقویت اجتماعات مردمی، برنامه‌ها از تمرکز در یک نقطه به محورهای مختلف شهری منتقل شده

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرم‌آباد با تشریح تغییرات اساسی در نحوه برگزاری جشن‌های عید غدیر امسال، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت تقویت اجتماعات مردمی، برنامه‌ها از تمرکز در یک نقطه به محورهای مختلف شهری منتقل شده و با محوریت مواکب مردمی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و پوشش رسانه‌ای برنامه‌های عید غدیر اظهار داشت: امسال برنامه‌های عید غدیر در خرم‌آباد با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته برگزار می‌شود و این تفاوت، هم در محتوا و هم در شیوه اجرا کاملاً مشهود است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی کشور، تلاش شده است که جشن غدیر صرفاً به یک برنامه متمرکز شهری محدود نشود، بلکه در قالب یک جریان مردمی و گسترده در سطح شهر جریان پیدا کند.

تغییر رویکرد در برگزاری جشن غدیر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرم‌آباد با بیان اینکه امسال تجربه متفاوتی در برگزاری این مناسبت در حال رقم خوردن است، گفت: در سال‌های گذشته محور اصلی برگزاری برنامه‌ها در بلوار شورا متمرکز بود، اما امسال با توجه به شرایط شهر و ضرورت تقویت حضور مردم، این مدل تغییر کرده است.

وی ادامه داد: تصمیم بر این شد که به جای تمرکز جمعیت در یک نقطه، از ظرفیت فعلی خیابان‌ها، میادین و اجتماعات محلی استفاده شود تا مشارکت عمومی افزایش یابد و جشن غدیر در سطح شهر جریان پیدا کند.

شش محور اصلی جشن‌های غدیر در خرم‌آباد

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای توزیع جغرافیایی جشن‌ها اظهار داشت: در حال حاضر شش محور اصلی برای برگزاری مراسم در سطح شهر خرم‌آباد تعریف شده است که شامل خیابان انقلاب، خیابان چهارباغ، میدان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع)، میدان اسدآبادی و محدوده پشت بازار است.

وی افزود: برای هر یک از این محورها جلسات جداگانه هماهنگی برگزار شده و تلاش می‌شود برنامه‌ها متناسب با ظرفیت همان منطقه و با محوریت مردم اجرا شود.

خیابان انقلاب؛ محور اصلی مردمی جشن غدیر

مواکب مردمی با محوریت خدمت‌رسانی، برنامه‌های فرهنگی و اجرای مراسم مذهبی فعالیت خواهند داشت

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرم‌آباد با اشاره به محور خیابان انقلاب گفت: جلسه‌ای که امروز برگزار شده مربوط به مواکب فعال در این محور بوده و تلاش شده است این خیابان به یکی از کانون‌های اصلی برگزاری جشن غدیر تبدیل شود.

وی افزود: در این محور، مواکب مردمی با محوریت خدمت‌رسانی، برنامه‌های فرهنگی و اجرای مراسم مذهبی فعالیت خواهند داشت و همه هماهنگی‌ها با هدف انسجام بیشتر انجام می‌شود.

نقش محوری مواکب و هیئات مردمی

حجت‌الاسلام شاهرخی تصریح کرد: امسال نقش مواکب در برگزاری جشن غدیر بسیار پررنگ‌تر از گذشته است و تلاش شده است همه ظرفیت‌های مردمی در این حوزه به میدان بیایند.

وی ادامه داد: هدف این است که جشن غدیر کاملاً مردمی برگزار شود و مردم خودشان در طراحی، اجرا و برگزاری این مراسم نقش مستقیم داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرم‌آباد در پایان گفت: امیدواریم با همکاری مجموعه‌های مردمی، هیئات مذهبی و دستگاه‌های اجرایی، جشن غدیر امسال در خرم‌آباد به یک رویداد گسترده، اثرگذار و ماندگار تبدیل شود.