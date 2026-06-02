خبرگزاری مهر- گروه استانها: با نزدیک شدن به عید سعید غدیر، فضای شهری خرمآباد بهتدریج رنگ و بوی جشن و فعالیتهای مردمی به خود میگیرد؛ اما آنچه امسال این رویداد را متفاوت کرده، نه فقط گستردگی برنامهها، بلکه نحوه سازماندهی و جانمایی مواکب و گروههای مردمی در سطح شهر است.
در سالهای گذشته بخش عمده فعالیتهای مربوط به جشن غدیر در بلوار شورا متمرکز میشد، اما امسال با تغییر رویکرد اجرایی، خیابانها و میادین اصلی شهر به محورهای متعدد برگزاری مراسم تبدیل شدهاند.
این تغییر باعث شده است تا مواکب مذهبی و فرهنگی در قالب شبکهای گسترده در نقاط مختلف شهر مستقر شوند و هر کدام بخشی از بار معنوی و خدماتی جشن را بر عهده بگیرند.
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در این میان، خیابان انقلاب- که طی تجمعهای شبانه میزبان مردم خرمآباد بود- به عنوان یکی از محورهای اصلی برگزاری جشن غدیر در خرمآباد، نقش ویژهای پیدا کرده و به کانون تجمع و فعالیت مواکب مردمی تبدیل شده است.
بخشی از مواکب پیش از این به صورت مستمر در این مسیر فعال بودند و بخشی دیگر نیز برای روز عید غدیر به این محور اضافه خواهند شد تا حجم گستردهتری از خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم ارائه شود.
هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی
از سوی دیگر، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی نیز در این دوره از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
بر همین اساس، جلسات متعددی با حضور شهرداری، آبفا، شرکت برق و مسئولان فرهنگی برگزار شده تا زیرساختهای لازم برای استقرار مواکب، از جمله جانمایی داربستها و تجهیزات مورد نیاز، به شکل منظم و هدفمند فراهم شود.
در این ساختار جدید، نقش هماهنگکنندههای محوری نیز پررنگتر شده است و هر محور شهری دارای مسئول مشخصی برای ساماندهی مواکب و مدیریت فعالیتهاست؛ موضوعی که به گفته مسئولان برگزاری، میتواند از پراکندگی و ناهماهنگی جلوگیری کرده و کیفیت برگزاری مراسم را ارتقا دهد.
خبرنگار مهر در ادامه سلسله گفتوگوهای خود درباره جشن غدیر در خرمآباد، اینبار به سراغ جزئیات اجرایی و میدانی برگزاری این رویداد رفته و با رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد درباره نحوه سازماندهی مواکب و آمادهسازی شهر گفتوگو کرده است.
حجتالاسلام سید حسین شاهرخی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند آمادهسازی زیرساختهای برگزاری جشنهای عید غدیر در خرمآباد اظهار داشت: برنامهریزی برای استقرار مواکب و ساماندهی فعالیتهای مردمی در محورهای مختلف شهر آغاز شده و تلاش میشود این رویداد با نظم و انسجام کامل برگزار شود.
تقسیمبندی مواکب در سطح شهر
وی افزود: مواکب فعال در جشن غدیر امسال به دو دسته تقسیم میشوند؛ بخشی از آنها هماکنون در خیابان انقلاب مستقر هستند و در استمرار تجمعهای شبانه در شبهای منتهی به عید غدیر برنامههای فرهنگی و مذهبی خود را اجرا میکنند و بخشی دیگر نیز بهصورت ویژه برای روز عید در نقاط مختلف شهر مستقر خواهند شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد گفت: این تقسیمبندی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و ایجاد پوشش گستردهتر برنامهها در سطح شهر انجام شده است.
جانمایی جدید مواکب در خیابان انقلاب
حجتالاسلام شاهرخی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات در حال انجام، جانمایی مواکب جدید در محور خیابان انقلاب است تا همه مجموعههای فعال بتوانند در روز عید غدیر در این مسیر حضور داشته باشند.
وی افزود: هدف این است که هیچ ظرفیت مردمی مغفول نماند و همه گروههایی که برای خدمت به مردم اعلام آمادگی کردهاند، امکان حضور و فعالیت داشته باشند.
هماهنگی با شهرداری برای زیرساختها
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با شهرداری گفت: در جلسه مشترک با مجموعه شهرداری، موضوع جانمایی و نصب داربستها و تجهیزات مورد نیاز بررسی و مقرر شد زیرساختهای اجرایی توسط ستاد برگزاری آماده شود.
وی ادامه داد: بخشی از کارهای زیرساختی از جمله استقرار داربستها بر عهده ستاد است و سایر امور اجرایی با همکاری مواکب و گروههای مردمی انجام خواهد شد.
نقش هماهنگکننده در محور انقلاب
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به تعیین مسئول محور خیابان انقلاب اظهار داشت: در این محور، مسئولیت هماهنگی بر عهده حجت الاسلام محمد چگنی قرار دارد و تمامی مواکب باید امور اجرایی، خدماتی و پشتیبانی خود را با ایشان هماهنگ کنند.
وی افزود: این هماهنگی موجب انسجام بیشتر برنامهها و جلوگیری از پراکندگی فعالیتها خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرمآباد در پایان گفت: با همافزایی مواکب، هیئات مذهبی و دستگاههای اجرایی، تلاش میشود جشن بزرگ غدیر امسال در خرمآباد بهصورت منسجم، گسترده و در شأن امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) برگزار شود.
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