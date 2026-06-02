به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی با اشاره به حادثه پیشآمده در پارک کیو خرمآباد، اظهار داشت: امنیت و آسایش شهروندان خطقرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه اعمال مجرمانه که نظم عمومی را مختل کند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی افزود: در پی گزارشی مبنی بر قدرتنمایی، عربدهکشی و استفاده از سلاح سرد (قمه) توسط تعدادی از افراد در پارک کیو، بلافاصله دستورات قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری عوامل این واقعه صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با بیان اینکه عوامل این درگیری با تلاش مأموران انتظامی و همکاری دستگاه قضایی در کوتاهترین زمان ممکن دستگیر شدند، تأکید کرد: باتوجهبه قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مخلان نظم و امنیت، متهمان این پرونده تا زمان تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قضایی، با صدور قرار بازداشت موقت، در بازداشت به سر خواهند برد و هیچگونه اغماضی دراینخصوص صورت نخواهد گرفت.
حسنوند از شهروندان درخواست کرد تا هرگونه موارد مشابه یا اخبار مربوط به فعالیت مجرمانه را بلافاصله به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی گزارش دهند تا با قاطعیت با آن برخورد شود. دادستان لرستان یادآور شد: پارکهای سطح شهر باید محل امن و آرامش برای تفریح شهروندان باشد و دستگاه قضایی با تمام توان خود اجازه نخواهد داد عدهای قلیل امنیت روانی و جانی جامعه را خدشهدار کنند.
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