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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

دولت مردم را در جریان مذاکرات قرار دهد/ ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور

دولت مردم را در جریان مذاکرات قرار دهد/ ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد کشور

قم- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، در عین حال خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دولت درباره روند مذاکرات و تصمیمات کلان کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی عصر سه شنبه در دیدار محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد مشاور رئیس‌جمهور و اکبر بهنام‌جو استاندار قم برگزار شد، با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال به برکت این عید بزرگ، عنایت ویژه‌ای نسبت به حل مسائل و مشکلات کشور اسلامی ما داشته باشد.

وی افزود: همه مسئولانی که با روحیه جهادی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند، شایسته تقدیر هستند و ما نیز برای موفقیت آنان دعا می‌کنیم.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: دولت در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفته است و باید از این فرصت برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و پاسخگویی به مطالبات مردم بهره‌برداری کند.

وی ادامه داد: ملت ایران طی دهه‌های گذشته مسیر رشد، بلوغ و آگاهی را پیموده و امروز در جایگاهی قرار گرفته که برای تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی آمادگی و انگیزه دارد. این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

اعتماد مردم سرمایه بزرگ دولت است

فاضل لنکرانی با اشاره به تحولات و رخدادهای اخیر کشور گفت: در کنار حوادث تلخ و دشواری‌هایی که ملت ایران در ماه‌های اخیر با آن مواجه بوده است، حضور فعال و میدانی دولت در مدیریت شرایط، موجب افزایش اعتماد عمومی شده است.

وی افزود: امروز اعتماد مردم به دولت را بیش از بسیاری از مقاطع گذشته مشاهده می‌کنم. مردم احساس می‌کنند دولت در میدان حضور دارد و در شرایط دشوار کشور را رها نکرده است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: چه در دوران جنگ ۱۲ روزه و چه در حوادث پس از آن و همچنین در شرایط فعلی، دولت حضوری فعال و پررنگ داشته و این موضوع در نگاه مردم تأثیرگذار بوده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های رئیس‌جمهور، وزرا، استانداران و مدیران اجرایی کشور خاطرنشان کرد: حجم فعالیت‌ها و پیگیری‌های مسئولان به گونه‌ای است که گویی کشور در وضعیت جنگی قرار ندارد و همین روحیه جهادی، همان مطالبه‌ای است که رهبران انقلاب همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

مصلحت کشور ملاک تصمیم‌گیری در جنگ و مذاکره است

فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جنگ، صلح و مذاکرات پرداخت و اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره این مسائل در چارچوب مصالح عالی نظام و با هدایت و تدبیر مسئولان ارشد کشور صورت می‌گیرد و نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های احساسی قرار گیرد.

وی افزود: برخی صرفاً بر جنگ و برخی تنها بر مذاکره تأکید دارند اما آنچه اهمیت دارد تشخیص مصلحت اسلام، ایران و ملت است و این امر باید با بررسی دقیق همه ابعاد صورت گیرد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: مردم همان‌گونه که از نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و رزمندگان حمایت می‌کنند، به دولت نیز اعتماد دارند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی گفت: انتظار مردم این است که دولت آنان را بیش از گذشته در جریان روند مذاکرات و تصمیمات قرار دهد و اجازه ندهد فضای شایعه‌سازی و گمانه‌زنی بر جامعه حاکم شود.

فاضل لنکرانی افزود: مردم ظرفیت درک مسائل کشور را دارند و شفاف‌سازی می‌تواند از بسیاری سوءاستفاده‌ها و فضاسازی‌های نادرست جلوگیری کند.

بیش از ۳۰ میلیون جان‌فدا سرمایه راهبردی کشور است

وی با اشاره به روحیه ایثار و آمادگی مردم برای دفاع از کشور اظهار کرد: امروز ملت ایران از سرمایه‌ای عظیم برخوردار است که باید در محاسبات راهبردی کشور مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: حضور گسترده مردمی که آمادگی خود را برای دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اعلام کرده‌اند، ظرفیتی کم‌نظیر به شمار می‌رود و بیانگر عمق باورهای دینی و ملی جامعه ایران است.

وی گفت: چنین ظرفیتی در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و امروز یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام و دولت محسوب می‌شود.

کد مطلب 6848550

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