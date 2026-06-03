تولید ۷۰۶ هزار تن شیر در مازندران

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر از تولید ۷۰۶ هزار و ۳۱۷ تنی شیر در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این میزان معادل ۵ و نیم درصد از کل تولید شیر خام کشور است که سهم قابل توجه مازندران در تأمین امنیت غذایی ملی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای دامپروری در استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۴۱۴ واحد دامداری صنعتی فعال و ۹ هزار و ۶۸۰ واحد دامداری سنتی دارای مجوز در مازندران مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه تعداد کل دام در استان به ۳ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۴۳۸ رأس می‌رسد، افزود: این حجم از دام زمینه‌ساز تولید پایدار شیر خام بوده و تلاش می‌کنیم با ارتقای بهره‌وری در واحدهای سنتی و صنعتی جایگاه مازندران را در رتبه‌بندی تولیدکنندگان برتر کشور ارتقا دهیم.

تیموری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مازندران با تولید بیش از ۷۰۶ هزار تن شیر نقش مؤثری در تأمین نیاز کارخانجات لبنی و تنظیم بازار ایفا می‌کند.