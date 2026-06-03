حجت مقسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت سرمایه‌پذیر شدن شهرداری گرگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شهرداری گرگان به سرانجام مطلوب نرسیده‌اند.

وی افزود: این پروژه‌ها می‌توانستند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، زمینه رونق اقتصادی شهر، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان را فراهم کنند، اما امروز بسیاری از آن‌ها یا متوقف شده‌اند، یا با تأخیرهای طولانی مواجه هستند و یا به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.

عضو شورای شهر گرگان با اشاره به برخی از این طرح‌ها گفت: بازار موزه هفت شهر در شرایطی به فروش رسید که پیش از آن اعلام شده بود مشکلات پروژه برطرف شده است. همچنین پروژه شهربازی مدرن هنوز نتوانسته سرمایه‌گذار مناسبی جذب کند و قرارداد مربوط به سرمایه‌گذاری در مجموعه النگدره نیز عملاً به مرحله اجرا نرسیده و متوقف شده است.

مقسم ادامه داد: پروژه فینکس پس از سال‌ها توقف و تأخیر اکنون در مسیر فروش قرار گرفته، قرارداد شهربازی سرپوشیده هنوز نهایی نشده و در پروژه آبشار صخره‌ای نیز بی‌توجهی به سرمایه‌گذار موجب شده هزینه اجرای طرح چندین برابر افزایش یابد و در نهایت این هزینه از جیب شهروندان پرداخت شود.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌های مهم شهری در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند، اظهار کرد: پروژه ابتدای گلند تاریکی و پروژه شریعتی صیاد به طور کامل متوقف شده‌اند و طرح‌هایی همچون عدالت ۱۷ و برج گرگان نیز همچنان با ابهامات و بلاتکلیفی مواجه هستند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان با تأکید بر اینکه این شرایط خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به شهر وارد کرده است، گفت: وقتی پروژه‌ای سال‌ها متوقف می‌ماند یا سرمایه‌گذار از ادامه همکاری منصرف می‌شود، در واقع فرصت توسعه شهر، اشتغال جوانان و درآمد پایدار مدیریت شهری از بین می‌رود و این موضوع مستقیماً به منافع شهروندان آسیب می‌زند.

مقسم خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیران و دستگاه‌های مسئول درباره دلایل توقف یا ناکامی این پروژه‌ها شفاف‌سازی کنند و عاملان ایجاد این وضعیت پاسخگوی خسارت‌های واردشده به شهر باشند.

وی از اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم و ناظران مدیریت شهری خواست با حساسیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند و اجازه ندهند منافع شهروندان در سایه بی‌توجهی یا تصمیمات نادرست آسیب ببیند.