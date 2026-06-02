پارک تخصصی مادر و کودک زیر بمباران دشمن ساخته و آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، در آیین افتتاح پارک تخصصی مادر و کودک این شهر اظهار کرد: یک پارک تخصصی دیگر به پارک‌های متعدد کرج اضافه شد.

وی با اشاره به افتتاح پیشین پارک تخصصی جهاندیدگان ویژه سالمندان، افزود: امروز پارک مادر و کودک را که به‌طور تخصصی در خدمت مادران و فرزندانشان است، تقدیم شهروندان می‌کنیم.

شهردار کرج با تأکید بر شرایط دشوار ساخت این پارک گفت: این پارک زیر بمب و موشک و در شرایطی که کشور در بحران جنگ به سر می‌برد، ساخته شد و همکاران من، مهندسان و مردان و زنانی که در مدیریت شهری تلاش می‌کنند، آن را آماده افتتاح کردند.

کیانی با ابراز قدردانی از اعضای شورای شهر کرج تصریح کرد: با پیگیری‌ها، مجاهدت‌ها و تأمین منابع مالی که صورت گرفت، این پارک در مدت زمان کوتاهی آماده خدمت‌رسانی شد.

شهردار کرج در پایان با ابراز امیدواری برای تداوم این روند افزود: امیدوارم شهر کرج همچنان در حال درخشیدن در کشور باشد و به‌عنوان یکی از پیشروترین شهرهای ایران مایه افتخار همه ما باشد.