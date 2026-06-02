عملیات اجرایی سد گرین نهاوند باید سرعت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نثاری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند اظهار کرد: توسعه شهرستان نهاوند نیازمند همدلی، همکاری و تمرکز بر حل مسائل و مشکلات اساسی مردم است و باید بیش از گذشته به موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال توجه شود.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی حاصل تلاش جمعی مدیران، مسئولان اجرایی، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه مدیریت استان است و هیچ موفقیتی حاصل کار فردی نیست.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم شهرستان شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: نهاوند با پیشینه تاریخی، فرهنگی و انقلابی خود، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، اما متناسب با ظرفیت‌های موجود، سهم خود را از توسعه ملی دریافت نکرده است.

وی مهم‌ترین چالش توسعه شهرستان را موانع اداری و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های اقتصادی اعلام آمادگی می‌کنند، اما پیچیدگی‌های اداری و روندهای زمان‌بر موجب کند شدن یا توقف پروژه‌ها می‌شود.

نثاری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف گفت: در بخش‌هایی مانند گردشگری، صنایع تبدیلی کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، دامپروری و صنایع تولیدی، سرمایه‌گذاران متعددی اعلام آمادگی کردند و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و مجوزهای اولیه نیز فراهم شده است.

وی افزود: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و برخی واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران آماده ورود به پروژه‌ها هستند، اما رفع برخی موانع اجرایی و اداری می‌تواند روند اجرای این طرح‌ها را تسریع کند.

نماینده مردم نهاوند همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن اظهار کرد: استان همدان و شهرستان نهاوند از ظرفیت‌های معدنی ارزشمندی برخوردار هستند، اما هنوز در بسیاری از بخش‌ها زنجیره ارزش افزوده و صنایع فرآوری به شکل مطلوب ایجاد نشده است.

وی در ادامه به پروژه سد گرین اشاره کرد و گفت: این پروژه از مطالبات مهم مردم شهرستان است و با وجود تخصیص اعتبارات مناسب، برخی فرآیندهای فنی و مطالعاتی روند اجرایی آن را طولانی کرد.

نثاری افزود: برای پروژه سد گرین در سال جاری اعتبارات قابل توجهی پیش‌بینی و پیگیری شده و انتظار می‌رود با تکمیل مطالعات و رفع موانع موجود، عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از همراهی مجموعه دولت، استانداری، فرمانداری و مدیران اجرایی شهرستان خاطرنشان کرد: امروز در شهرستان نهاوند فضای همدلی و همکاری میان مسئولان شکل گرفته و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تحقق پروژه‌های مهم توسعه‌ای باشد.

نماینده مردم نهاوند در پایان تأکید کرد: مسیر توسعه شهرستان آغاز شده است و با حمایت دولت، مجلس، سرمایه‌گذاران و همراهی مردم، آینده روشنی پیش روی نهاوند قرار دارد و می‌توان شاهد تحولات مؤثر در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها بود.