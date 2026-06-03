اعطای مشوق برای تسریع در ترخیص تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به برنامه تسهیل و تشویق تأمین پایدار کالاهای سلامتمحور، گفت: در راستای حمایت از شرکتهای متعهد و چابکسازی زنجیره تأمین در شرایط کنونی، برای ثبتسفارشهایی که حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت، در گمرکات قانونی اظهار شوند، معادل ۱۰ درصد از IRC مربوطه به عنوان سیاست تشویقی به سقف آن شرکت تأمینکننده اضافه خواهد شد.
وی در خصوص تغییرات شاخصهای اعطای سیاست ارزی و تعدادی سال ۱۴۰۵، افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت حیاتی تأمین مستمر اقلام پزشکی، حد بررسی در بند ۳ شاخصها از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
علیزاده خاطرنشان کرد: پس از طی این مدت، وضعیت پایش انبار مجازی به دقت بررسی میشود و در صورت عمل به تعهدات در زمان مقرر، اولویتهایی در تخصیص ارز برای این شرکتها در نظر گرفته خواهد شد.
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