به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور معاونان وزارت بهداشت، مدیران ارشد حوزه سلامت، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
در این نشست، وضعیت استقرار برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از اقدامات انجامشده، روند آمادهسازی زیرساختها، چالشهای موجود و برنامههای پیشرو برای اجرای این طرح ملی ارائه شد.
علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به جایگاه راهبردی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: اجرای کامل و دقیق این برنامه میتواند نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت منابع و هزینهها و بهبود کیفیت خدمات سلامت ایفا کند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و نهادهای مرتبط، افزود: موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت فعال تمامی بخشهای نظام سلامت، از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمهگر و سایر دستگاههای اجرایی است و تحقق اهداف آن بدون همافزایی و هماهنگی مستمر امکانپذیر نخواهد بود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای اجرایی، توسعه سامانههای الکترونیک، ارتقای آمادگی نیروی انسانی، آموزش تیمهای اجرایی و پایش مستمر روند استقرار برنامه تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات و برنامههای اجرایی در سطوح ملی و استانی شد.
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