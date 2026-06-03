  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۳

رئیسی: پزشک خانواده به مدیریت هزینه‌های سلامت کمک می کند

رئیسی: پزشک خانواده به مدیریت هزینه‌های سلامت کمک می کند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر تسریع روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و تقویت هماهنگی میان تمامی ارکان نظام سلامت برای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور معاونان وزارت بهداشت، مدیران ارشد حوزه سلامت، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به‌ صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

در این نشست، وضعیت استقرار برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از اقدامات انجام‌شده، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، چالش‌های موجود و برنامه‌های پیش‌رو برای اجرای این طرح ملی ارائه شد.

علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به جایگاه راهبردی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: اجرای کامل و دقیق این برنامه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت منابع و هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات سلامت ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، افزود: موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت فعال تمامی بخش‌های نظام سلامت، از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر دستگاه‌های اجرایی است و تحقق اهداف آن بدون هم‌افزایی و هماهنگی مستمر امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اجرایی، توسعه سامانه‌های الکترونیک، ارتقای آمادگی نیروی انسانی، آموزش تیم‌های اجرایی و پایش مستمر روند استقرار برنامه تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات و برنامه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی شد.

کد مطلب 6848716
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها