کشف بیش از ۴۲ کیلوگرم تریاک در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دهقانی سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف بیش از ۴۲ کیلوگرم تریاک در جریان عملیات کنترل محورهای مواصلاتی قم خبر داد و گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.



سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که با هوشیاری ماموران و پس از اجرای عملیات تعقیب و گریز و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خودروی مذکور متوقف و راننده آن دستگیر شد.



وی تصریح کرد: در بازرسی دقیق ماموران از قسمت‌های مختلف خودرو، مقدار ۴۲ کیلو و ۹۶۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که در قالب ۴۳ بسته جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.



دهقانی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.