  1. استانها
  2. قم
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۵

کشف بیش از ۴۲ کیلوگرم تریاک در قم

کشف بیش از ۴۲ کیلوگرم تریاک در قم

قم- سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر قم از کشف بیش از ۴۲ کیلوگرم تریاک در جریان عملیات کنترل محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دهقانی سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف بیش از ۴۲ کیلوگرم تریاک در جریان عملیات کنترل محورهای مواصلاتی قم خبر داد و گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که با هوشیاری ماموران و پس از اجرای عملیات تعقیب و گریز و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خودروی مذکور متوقف و راننده آن دستگیر شد.

وی تصریح کرد: در بازرسی دقیق ماموران از قسمت‌های مختلف خودرو، مقدار ۴۲ کیلو و ۹۶۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که در قالب ۴۳ بسته جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

دهقانی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6848728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها