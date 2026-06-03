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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۵

تبعات جنگ علیه ایران؛ افزایش هزینه‌های زندگی یک میلیارد نفر در جهان

تبعات جنگ علیه ایران؛ افزایش هزینه‌های زندگی یک میلیارد نفر در جهان

در حالی که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، تنگه هرمز را برای عبور کشتی‌ها ناامن کرده است، سازمان ملل متحد اعلام کرد این موضوع، معیشت حدود یک میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، از ۷۵ اقتصاد آسیب‌پذیر جهانی شامل کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه، ۶۵ کشور به واردات نفت متکی هستند.

براساس این گزارش، برای این کشورها، افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش هزینه‌ها خواهد شد و این امر بر زندگی تقریباً یک میلیارد نفر تأثیر خواهد گذاشت.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز و در نتیجه کمبود سوخت، انرژی و برخی محصولات دیگر در جهان شد.

کد مطلب 6848754

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