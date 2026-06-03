به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، از ۷۵ اقتصاد آسیب‌پذیر جهانی شامل کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه، ۶۵ کشور به واردات نفت متکی هستند.

براساس این گزارش، برای این کشورها، افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش هزینه‌ها خواهد شد و این امر بر زندگی تقریباً یک میلیارد نفر تأثیر خواهد گذاشت.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز و در نتیجه کمبود سوخت، انرژی و برخی محصولات دیگر در جهان شد.