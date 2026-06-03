به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ژنرال یسرائیل زیو، رئیس سابق بخش عملیات در ارتش رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه عبری زبان معاریو نوشت که وضعیت ارتش صهیونیستی در لبنان و سایر مناطق، به شکلی نامعقول به ایران وابسته است و این ایرانی ها هستند که شرایط پایان جنگ را چه در خلیج فارس و چه در لبنان، به آمریکایی‌ها دیکته می‌کنند و بعید نیست که تلاش کنند شرایط پایان جنگ در غزه را نیز تحمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران در عرصه سیاسی جنگ پیروز شده است، تصریح کرد که این یک دستاورد استراتژیک عظیم برای تهران محسوب می‌شود.

این مقاله افزود که تعمیق درگیری ها در لبنان از طریق گسترش مناطق اشغالی تا نبطیه، امنیت نیروهای صهیونیست و تامین مسیرهای تدارکاتی را کاهش می دهد و این استقرار، اهداف بیشتری را برای پهپادهای حزب‌الله فراهم می‌آورد.

زیو تاکید کرد که تلاش برای انجام حملات هوایی به بیروت، هیچ دستاوردی جز تلاشی مذبوحانه برای بازگشت به معادلات آرامش قبلی را محقق نکرد. لذا می‌توان گفت که تمام دستاوردهای نظامی که در طول جنگ به دست آمد، به طور کامل از بین رفته است.

این فرمانده نظامی سابق صهیونیست افزود که تل آویو در این سال‌ها از سیاست «آرامش مطلق» به سیاست «پیروزی مطلق» و سپس به «فلج و شکست مطلق» و اطاعت کامل از آمریکایی‌ها منتقل شد، و پس از شکست پروژه تغییر رژیم در ایران، واشنگتن دیگر به اسرائیل توجه زیادی نمی‌کند و ترامپ، نتانیاهو را منبع مزاحمتی می‌داند که واشنگتن را به یک جنگ اشتباه کشانده است.

این ژنرال صهیونیست تصریح کرد: ایران اکنون دست برتر را دارد و از طریق آمریکایی‌ها شرایط پایان جنگ را دیکته می‌کند. وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل می‌توانست آمریکا را تحت فشار قرار دهد تا به توافقی بسیار بهتر از توافق کنونی دست یابد.

زیو افزود که حزب‌الله همچنان در آسیب رساندن به نظامیان صهیونیست موفق عمل می کند و شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله در تکیه به قدرت ایران، برنده این بازی شد و این روند منجر به تحمیل آتش‌بسی شد که شرایط پایان جنگ را نیز دیکته خواهد کرد و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد.

به نوشته این نویسنده صهیونیست، توافقات مذکور نه تنها بقای حزب‌الله در لبنان را تضمین می‌کند، بلکه به عنوان عضوی از ائتلاف ایرانی که توسط آمریکا به رسمیت شناخته می شود، به آن جایگاهی مصون و ممتاز خواهد داد و ممکن است جایگاه حزب الله از جایگاه دولت لبنان نیز قوی‌تر شود.

زیو تصریح کرد که با موفقیت ایران در تحمیل شرایط آتش بس به دلیل تردید اسرائیل، شکی نیست که بند حفظ جایگاه حزب‌الله در لبنان به بخشی از توافق آتش بس احتمالی تبدیل شده است و اسرائیل دیگر نمی تواند این بند را تغییر دهد و این یک شکست سیاسی فاحش و وحشتناک برای تل آویو است.

وی افزود: در صورتی که ایران موفق شود حماس را نیز در توافق بگنجاند، این یک شکست جامع و بی‌سابقه برای اسرائیل خواهد بود، و نتانیاهو می‌تواند نخست وزیری خود را با ۳ شکست بزرگ تاریخ اسرائیل همراه کند.

این مقاله در پایان تصریح کرد که رژیم صهیونیستی هرگز خود را در چنین وضعیت «ضعف سیاسی» ندیده بود. لذا کابینه جدید مجبور خواهد شد راهی کاملاً جدید را در میان ویرانی‌هایی که نتانیاهو در زمینه‌های امنیتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به جا گذاشته، باز کند.