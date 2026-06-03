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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

سفر وزیر امور خارجه ترکیه به اندونزی

سفر وزیر امور خارجه ترکیه به اندونزی

وزیر امور خارجه ترکیه به منظور رایزنی با مقامات اندونزی درباره مسائل دوجانبه و همچنین تحولات منطقه ای و جهانی از جمله اختلال در تنگه هرمز وارد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت خارجه ترکیه به ریانووستی گفت: وضعیت پیرامون ایران، امنیت در تنگه هرمز و تحولات سوریه از جمله موضوعات اصلی سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به اندونزی در روز چهارشنبه است.

دو کشور اسلامی ترکیه و اندونزی روابط نزدیکی با ایران دارند و از سیاست های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه انتقاد کرده اند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز و در نتیجه کمبود سوخت، انرژی و برخی محصولات دیگر در جهان شد.

کد مطلب 6848787

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