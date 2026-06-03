سفر وزیر امور خارجه ترکیه به اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت خارجه ترکیه به ریانووستی گفت: وضعیت پیرامون ایران، امنیت در تنگه هرمز و تحولات سوریه از جمله موضوعات اصلی سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به اندونزی در روز چهارشنبه است.

دو کشور اسلامی ترکیه و اندونزی روابط نزدیکی با ایران دارند و از سیاست های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه انتقاد کرده اند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز و در نتیجه کمبود سوخت، انرژی و برخی محصولات دیگر در جهان شد.