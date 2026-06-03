دستگیری ۲ نفر مامورنما با ۴ فقره شکایت در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، صبح چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: در پی اعلام چندین فقره شکایت مردمی مبنی بر اخاذی توسط افراد مامورنما در سطح حوزه قضایی کلانتری ۱۲ طاق سپهر، شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار ویژه ماموران این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی میدانی، موفق شدند هر ۲ متهم را شناسایی، تحت تعقیب قرار داده و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد قابل توجهی کارت شناسایی جعلی و البسه نظامی کشف و ضبط شد.

سرهنگ عربی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی تصریح کرد: تا کنون ۴ نفر از شهروندان که توسط این افراد مامورنما مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته بودند، با مراجعه به کلانتری ۱۲ طاق سپهر، علیه متهمان اعلام شکایت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در پایان تاکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم در برخورد با افراد مدعی ماموریت، حتماً کارت شناسایی رسمی آنان را مطالبه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.