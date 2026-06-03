  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

پرداخت ۵۸۲ میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده در آذربایجان غربی

پرداخت ۵۸۲ میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده در آذربایجان غربی

ارومیه- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: ۵۸۲ میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده وصولی استان برای ترمیم حقوق بازنشستگان استان پرداخت شده است.

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، بالغ بر ۵۸۲ میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده وصولی استان آذربایجان غربی برای ترمیم حقوق بازنشستگان استان پرداخت شده است که نسبت به دو ماه نخست سال گذشته، ۱۱ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی اضافه کرد: این سومین سال است که یک درصد از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده استان به حساب صندوق های بازنشستگی کشوری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان واریز می شود.

پور مختار خاطرنشان کرد: برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح ترمیم و متناسب سازی حقوق، یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد و این نرخ به ۱۰ درصد رسید.

وی اعلام کرد: به ‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد افزایش یافت

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: همچنین در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال به عنوان سهم بازنشستگان از محل مالیات بر ارزش افزوده، در استان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد ۱۶۱ درصدی داشته است.

کد مطلب 6848780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها