سید امین رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های درمانی این شهرستان اظهار کرد: گچساران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارائه خدمات به جمعیت قابل توجهی از مناطق همجوار، از ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم درمانی جنوب کشور برخوردار است، اما تحقق این هدف نیازمند رفع برخی چالش‌های زیرساختی و تجهیزاتی است.

وی با اشاره به جایگاه بیمارستان بی‌بی حکیمه (س) به عنوان یکی از مراکز تخصصی مادر، کودک و درمان ناباروری در جنوب کشور افزود: این مرکز خدمات ارزشمندی در حوزه زنان و زایمان و درمان ناباروری ارائه می‌دهد، اما برای توسعه خدمات و پاسخگویی بهتر به مراجعان، نیازمند ارتقای زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات تخصصی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران کمبود برخی تجهیزات مورد نیاز از جمله توسعه بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU)، تأمین اکسیژن‌ساز، ونتیلاتور نوزادی، تجهیزات لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی را از مهم‌ترین نیازهای این بیمارستان برشمرد و گفت: مرکز درمان ناباروری این بیمارستان از مراکز مجهز منطقه محسوب می‌شود، اما برای افزایش سطح پوشش خدمات درمانی باید توسعه یابد.

وی همچنین نبود فوق تخصص طب مادر و جنین و راه‌اندازی نشدن کلینیک وابسته را از چالش‌های مهم این مرکز عنوان کرد و افزود: تکمیل زنجیره خدمات تخصصی در حوزه مادر و کودک نیازمند تأمین این زیرساخت‌های انسانی و درمانی است.

بیمارستان شهید رجایی؛ بار سنگین خدمات تروما بر دوش تجهیزات فرسوده

رضایی در ادامه با اشاره به وضعیت بیمارستان شهید رجایی گفت: این مرکز به عنوان بیمارستان تروما و یکی از مهم‌ترین مراکز درمانی شهرستان، نقش محوری در ارائه خدمات اورژانسی و جراحی دارد، اما با محدودیت‌های جدی در حوزه تجهیزات و فضای فیزیکی مواجه است.

وی افزود: فضای فعلی اورژانس متناسب با حجم مراجعات نیست و توسعه اورژانس بیمارستان از اولویت‌های مهم حوزه سلامت شهرستان به شمار می‌رود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران تصریح کرد: تجهیزات اتاق عمل، دستگاه‌های رادیولوژی، سونوگرافی پرتابل و همچنین تجهیزات مورد نیاز جراحی‌های ارتوپدی، مغز و اعصاب و جراحی عمومی نیازمند نوسازی و تقویت هستند تا خدمات درمانی با کیفیت مطلوب‌تری ارائه شود.

بیمارستان تخصصی سوختگی؛ پروژه‌ای نزدیک به بهره‌برداری

وی با اشاره به روند اجرای پروژه بیمارستان تخصصی سوختگی اظهار داشت: این پروژه با مشارکت خیرین سلامت در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و پس از تکمیل ساختمان، تأمین تجهیزات و نیروی انسانی آن بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود.

رضایی افزود: اخذ موافقت اصولی برای تبدیل این مجموعه به بیمارستان مستقل از مطالبات جدی حوزه سلامت شهرستان است؛ چرا که زیرساخت لازم برای توسعه و ارائه خدمات تخصصی در این بخش فراهم شده است.

کمبود تجهیزات تخصصی؛ مانعی برای توسعه خدمات دولتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود تجهیزات تخصصی در مراکز درمانی و کلینیک‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: نبود تجهیزات مهمی مانند دستگاه ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان، رادیولوژی دیجیتال و تجهیزات تخصصی چشم‌پزشکی موجب محدود شدن ارائه برخی خدمات در بخش دولتی شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران تأمین آمبولانس برای مراکز درمانی شهرستان، دریافت مجوز راه‌اندازی دستگاه CT Scan در بیمارستان نفت و همچنین ایجاد دومین مرکز MRI در گچساران را از دیگر نیازهای اساسی حوزه سلامت شهرستان برشمرد.

وی اضافه کرد: گچساران از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تبدیل شدن به قطب درمانی جنوب کشور برخوردار است، اما دستیابی به این جایگاه مستلزم حمایت‌های ملی و استانی، تأمین تجهیزات تخصصی، جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تکمیل پروژه‌های درمانی نیمه‌تمام است.