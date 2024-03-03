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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

واعظی عنوان کرد؛

آماده باش مراکز درمانی در چهارشنبه آخر سال

آماده باش مراکز درمانی در چهارشنبه آخر سال

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، از آمادگی حداکثری مراکز درمانی کشور برای ارائه خدمات به مصدومان احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی، در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: با توجه به احتمال بروز حوادث در چهارشنبه پایان سال تمامی مراکز درمانی از تاریخ ۱۸ اسفند با آمادگی حداکثری و تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات بهینه و به موقع به مصدومان احتمالی حوادث غیرمترقبه اقدام می‌کنند.

وی افزود: همه مراکز درمانی به ویژه بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمانی سوختگی، تروما، چشم پزشکی، جراحی و ارتوپدی موظفند تیم‌های ارزیابی سریع، پشتیبان و کمیته مدیریت بحران تشکیل داده و از شیفت‌های عصر و شب جهت اطمینان از آمادگی بیمارستان‌ها و نحوه ارائه خدمات، بازدیدهای میدانی انجام دهند.

واعظی در خصوص تأمین نیروی انسانی در این ایام گفت: متخصص مقیم در رشته‌های تخصصی در مراکز تک تخصصی چشم پزشکی، مراکز تروما، سوختگی، جراحی، ارتوپدی و زنان به صورت ۲۴ ساعته حضور خواهند داشت.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت گفت: دپوی دارو و مواد مصرفی مورد نیاز در بخش اورژانس بیمارستان‌ها با اولویت بیمارستان‌های معین تروما و سوختگی و تمامی بیمارستان‌های عمومی واجد بخش‌های بستری مرتبط صورت گرفته است.

کد مطلب 6044879
حبیب احسنی پور

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