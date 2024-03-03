آماده باش مراکز درمانی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی، در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، گفت: با توجه به احتمال بروز حوادث در چهارشنبه پایان سال تمامی مراکز درمانی از تاریخ ۱۸ اسفند با آمادگی حداکثری و تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات بهینه و به موقع به مصدومان احتمالی حوادث غیرمترقبه اقدام می‌کنند.

وی افزود: همه مراکز درمانی به ویژه بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمانی سوختگی، تروما، چشم پزشکی، جراحی و ارتوپدی موظفند تیم‌های ارزیابی سریع، پشتیبان و کمیته مدیریت بحران تشکیل داده و از شیفت‌های عصر و شب جهت اطمینان از آمادگی بیمارستان‌ها و نحوه ارائه خدمات، بازدیدهای میدانی انجام دهند.

واعظی در خصوص تأمین نیروی انسانی در این ایام گفت: متخصص مقیم در رشته‌های تخصصی در مراکز تک تخصصی چشم پزشکی، مراکز تروما، سوختگی، جراحی، ارتوپدی و زنان به صورت ۲۴ ساعته حضور خواهند داشت.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت گفت: دپوی دارو و مواد مصرفی مورد نیاز در بخش اورژانس بیمارستان‌ها با اولویت بیمارستان‌های معین تروما و سوختگی و تمامی بیمارستان‌های عمومی واجد بخش‌های بستری مرتبط صورت گرفته است.