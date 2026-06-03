پلمب ۲ کارگاه غیرمجاز ضایعات کشتارگاهی در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپورکاظمی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مشترک و شبانه‌روزی کارشناسان دامپزشکی با همکاری نهادهای متولی سلامت غذایی، دو کارگاه غیرمجاز در شهرستان ساری شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

وی افزود: این واحدها فاقد هرگونه مجوز از دامپزشکی بوده و در فضایی کاملاً غیربهداشتی، ضایعات کشتارگاهی و مرغ‌های تلف‌شده را جابه‌جا و تبدیل می‌کردند.

آقاپورکاظمی با اشاره به خطرات جدی این تخلف برای سلامت عمومی تصریح کرد: ضایعات خام کشتارگاهی محیط مناسبی برای رشد ویروس‌ها و باکتری‌های بیماری‌زای مشترک بین انسان و دام نظیر سالمونلا، بروسلوز و حتی عوامل بیماری‌های پریون است و در صورت تبدیل غیربهداشتی این مواد به پودر گوشت یا چربی صنعتی و مصرف آن در خوراک دام و طیور، زنجیره غذایی انسان به‌طور غیرمستقیم آلوده و مسموم می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر اولویت داشتن سلامت مردم در استان که با حجم بالای گردشگر و مصرف فرآورده‌های دامی مواجه است، گفت: هر فرد حقیقی یا حقوقی که امنیت غذایی را بدون رعایت اصول بهداشتی هدف قرار دهد، در کوتاه‌ترین زمان و بدون اغماض با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. این دو واحد ضمن پلمپ، برای سیر مراحل قضائی به دادستانی و نیروی انتظامی معرفی شده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست موارد مشکوک مرتبط با حمل و تبدیل غیرمجاز ضایعات دامی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند تا کارشناسان نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام کنند.