جهاد تبیین راهبرد اصلی فعالان قرآنی برای هدایت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با تأکید بر اینکه فلسفه نزول قرآن صرفاً قرائت، حفظ و آموزش نیست، اظهارکرد: هدف اصلی قرآن، عمل به آموزه‌های الهی و تحقق اخلاق و سبک زندگی قرآنی در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: قرآن کریم کتابی با ابعاد گسترده است و در طول تاریخ پژوهشگران، مفسران و عموم مردم هر کدام به شکلی با آن ارتباط برقرار کرده‌اند، اما فلسفه اصلی نزول این کتاب آسمانی، عمل به آیات الهی و پیاده شدن ارزش‌های قرآنی در زندگی انسان‌ها است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به فاصله عملی جوامع با آموزه‌های قرآنی افزود: مشکل اصلی بشر در ندانستن حق نیست، بلکه در نپذیرفتن و عمل نکردن به آن است.

وی گفت: بسیاری از انسان‌ها حق را می‌شناسند اما به دلیل هواهای نفسانی، غرور، دنیاطلبی و منافع شخصی از پذیرش آن سر باز می‌زنند.

عبادی با بیان اینکه جهل به معنای ندانستن، مانع اصلی هدایت نیست، تصریح کرد: آنچه قرآن از آن به عنوان مانع یاد می‌کند، جهلی است که در برابر عقل قرار می‌گیرد؛ یعنی انسان حقیقت را بداند اما آگاهانه آن را انکار کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم گفت: بسیاری از مخالفان پیامبران الهی حقانیت آنان را درک می‌کردند اما به دلیل تکبر و برتری‌طلبی حاضر به پذیرش حقیقت نبودند و همین روحیه موجب گمراهی آنان شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اگر انسان بتواند بر غرور، غفلت و خواسته‌های نفسانی خود غلبه کند، زمینه تحقق جامعه‌ای مبتنی بر حق، عدالت، صداقت و خدمت به مردم فراهم خواهد شد و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از میان می‌رود.

عبادی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی، خاطرنشان کرد: تبیین حقایق و هدایت انسان‌ها به سوی ارزش‌های الهی از مهم‌ترین مسئولیت‌های فعالان فرهنگی و قرآنی است و آثار آن می‌تواند در تحول جامعه و بیداری ملت‌ها نقش‌آفرین باشد.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران فعالیت‌های قرآنی استان، اظهار کرد: هر اقدامی که موجب هدایت انسان‌ها و آشنایی بیشتر جامعه با معارف قرآن شود، از ارزش و پاداشی بزرگ برخوردار است و فعالان این عرصه در خیر و سعادت جامعه سهیم خواهند بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه امروز، تلاش برای رهایی انسان از غرور و غفلت و فراهم کردن زمینه پذیرش حق است؛ زیرا هرگاه حق آن‌گونه که هست شناخته و پذیرفته شود، جامعه انسانی به سوی تعالی و سعادت حرکت خواهد کرد.