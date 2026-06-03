بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود که از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی ابراز کرد: با توجه به بارش باران شاهد وقوع رعد و برق در استان خواهیم بود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت: در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر وجود دارد و در این میان شهروندان در حاشیه رودخانه ها تردد نکنند.

رحمان نیا از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی افزود: دمای هوای استان تغغیری نمی یابد و دمای فعلی شهر زنجان 25 درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت گرم شده است