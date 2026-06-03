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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از بارش باران در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود که از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی ابراز کرد: با توجه به بارش باران شاهد وقوع رعد و برق در استان خواهیم بود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت: در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر وجود دارد و در این میان شهروندان در حاشیه رودخانه ها تردد نکنند.

رحمان نیا از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و بیان داشت: به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی افزود: دمای هوای استان تغغیری نمی یابد و دمای فعلی شهر زنجان 25 درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت گرم شده است

کد مطلب 6848903

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