پیام تبریک رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت عید غدیر خم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بیمه مرکزی در پیامی عید بزرگ ولایت، عید سعید غدیر خم را به عموم مردم تبریک گفت.

متن پیام رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه منتشر می شود.

به نام آن که هستی نام از او یافت

غدیر؛ تجلی‌گاه کمال خدمت و پیمان امانت‌داری

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ»

عید سعید غدیر خم، عید کمال دین و اتمام نعمت الهی، جشنی است که در آن شاخصه‌های اصلی مدیریت علوی یعنی «عدالت‌محوری»، «امانت‌داری» و «خدمت بی مرز و بی‌منت» تبیین شد.

واقعه غدیر، تنها یک رویداد تاریخی نیست. غدیر یک آبگیر ساده نیست بلکه اقیانوسی است که پروردگار یگانه آن را دلیلی برای ادامه «نبوت» از مسیر «ولایت» آفریده است.

غدیر، نقشه راهی برای تمامی حاکمان و خادمان مردم است تا در مسیر هدایت با گذشتن از خویشتن خویش، جز به مصلحت امت و عدل الهی نیاندیشند.

ما غدیر را فرصتی برای بازخوانی پیمان خود با مردم می‌دانیم و این عهدی ناگسستنی به شمار می آید. مدیریت منابع و نظارت بر آنچه که حریم امن اعتماد و اطمینان مردم نامیده می شود در حقیقت نوعی امانت‌داری بزرگ است که باید با الگوگیری از مشی مولای متقیان، حضرت علی (ع)، همراه با شفافیت، انصاف و قاطعیت در اجرای حق همراه باشد.

این عید بزرگ را به تمامی همکارانم در صنعت بیمه، بیمه‌گران و بیمه‌گذاران عزیز تبریک و تهنیت عرض کرده و آرزومندم در سایه این عید خجسته، توفیق خدمت صادقانه و گره‌گشایی از امور مردم، بیش از پیش برای خانواده بزرگ صنعت بیمه حاصل شود.

موسی رضایی

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران