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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

دعوت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای حضور در جشن بزرگ عید غدیر

دعوت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای حضور در جشن بزرگ عید غدیر

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از عموم مردم ایران به خصوص کارکنان، صنعتگران و مهندسان صنعت نفت ایران دعوت کرد تا با خانواده در جشن بزرگ روز عید غدیر شرکت کنند.

یادداشت مهمان _حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛ غدیر، تنها نامِ روزی در تقویم نیست؛ فصلِ روشنِ تداومِ رسالت است و آیینه‌ای که در آن، معنای ولایت به قامتِ حقیقت قد می‌کشد. در آن ظهرِ سرشار از آفتاب، پیامبر اکرم ﷺ دستِ علی علیه‌السلام را بالا برد تا راهِ آینده را به روشنی نشان دهد؛ راهی که با مهر و مسئولیت آغاز می‌شود و به عدالت و کرامتِ انسان می‌رسد.

غدیر، عیدِ عهد است؛ عهد با ارزش‌هایی که جامعه را می‌سازد: حق‌مداری، انصاف، همدلی و خدمت. و چه نیکوست که در روزگار ما، یادِ امیرالمؤمنین علیه‌السلام را نه فقط در کلمات، که در کردار و منشِ علوی زنده نگه داریم؛ در درستکاریِ حرفه‌ای، در امانت‌داری، در گره‌گشایی از مردم و در کارِ بی‌منت برای آبادانی ایران عزیز.

اینجانب، فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را به خانواده بزرگ شرکت ملی نفت ایران—همکاران گرامی در ستاد و مناطق عملیاتی، پیشکسوتان ارجمند و همه تلاشگران این صنعت—صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. امید آن‌که این عید بزرگ، بهانه‌ای باشد برای نزدیک‌تر شدن دل‌ها، استوارتر شدن قدم‌ها، و تازه شدن نیت‌ها در مسیر خدمت.

در پایان، از عموم مردم عزیز ایران اسلامی به خصوص همکاران عزیز و خانواده‌های محترم ایشان دعوت می‌کنم این عید را گرامی بدارند و با دل‌هایی آراسته به مهرِ ولایت، در جشن بزرگ عید غدیر حضور به‌هم رسانند؛ چرا که غدیر، جشنِ امید و همبستگی است و حضور ما، تجدیدِ پیمانِ جمعی با فرهنگی است که به زندگی معنا و به جامعه، قوام می‌بخشد.

کد مطلب 6848811
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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