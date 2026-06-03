دعوت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای حضور در جشن بزرگ عید غدیر

یادداشت مهمان _حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛ غدیر، تنها نامِ روزی در تقویم نیست؛ فصلِ روشنِ تداومِ رسالت است و آیینه‌ای که در آن، معنای ولایت به قامتِ حقیقت قد می‌کشد. در آن ظهرِ سرشار از آفتاب، پیامبر اکرم ﷺ دستِ علی علیه‌السلام را بالا برد تا راهِ آینده را به روشنی نشان دهد؛ راهی که با مهر و مسئولیت آغاز می‌شود و به عدالت و کرامتِ انسان می‌رسد.



غدیر، عیدِ عهد است؛ عهد با ارزش‌هایی که جامعه را می‌سازد: حق‌مداری، انصاف، همدلی و خدمت. و چه نیکوست که در روزگار ما، یادِ امیرالمؤمنین علیه‌السلام را نه فقط در کلمات، که در کردار و منشِ علوی زنده نگه داریم؛ در درستکاریِ حرفه‌ای، در امانت‌داری، در گره‌گشایی از مردم و در کارِ بی‌منت برای آبادانی ایران عزیز.



اینجانب، فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را به خانواده بزرگ شرکت ملی نفت ایران—همکاران گرامی در ستاد و مناطق عملیاتی، پیشکسوتان ارجمند و همه تلاشگران این صنعت—صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. امید آن‌که این عید بزرگ، بهانه‌ای باشد برای نزدیک‌تر شدن دل‌ها، استوارتر شدن قدم‌ها، و تازه شدن نیت‌ها در مسیر خدمت.



در پایان، از عموم مردم عزیز ایران اسلامی به خصوص همکاران عزیز و خانواده‌های محترم ایشان دعوت می‌کنم این عید را گرامی بدارند و با دل‌هایی آراسته به مهرِ ولایت، در جشن بزرگ عید غدیر حضور به‌هم رسانند؛ چرا که غدیر، جشنِ امید و همبستگی است و حضور ما، تجدیدِ پیمانِ جمعی با فرهنگی است که به زندگی معنا و به جامعه، قوام می‌بخشد.