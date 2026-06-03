فرانسه مشارکت اسرائیل در نمایشگاه دفاعی «یوروساتوری» را ممنوع کرد

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: دولت فرانسه تصمیم گرفته است که برپایی غرفه رسمی اسرائیل در نمایشگاه بینالمللی دفاعی یوروساتوری (Eurosatory) که این ماه در نزدیکی پاریس برگزار میشود، مجاز نباشد. بنا بر اطلاعرسانی وزارت جنگ اسرائیل، این محدودیت شامل شرکتهای دفاعی اسرائیلی نیز میشود و تنها به آنها اجازه داده شده است محصولات مرتبط با پدافند هوایی را به نمایش بگذارند، در حالی که ارائه سیستمهای رزمی تهاجمی ممنوع شده است.
وزارت جنگ اسرائیل با انتشار بیانیهای این تصمیم فرانسه را «ننگین و دارای محاسبات سیاسی و تجاری» توصیف کرد و آن را اقدامی غیرمنتظره اما قابل پیشبینی خواند. از سوی دیگر، مقامات فرانسوی دلیل این اقدام را انتشار نگرانیها درباره صادرات تسلیحات و حساسیتهای مرتبط با درگیریهای جاری در خاورمیانه اعلام کردهاند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تنشها میان پاریس و تلآویو به دلیل حملات اسرائیل به غزه و لبنان افزایش یافته است و مناسبات سیاسی و امنیتی دو کشور در کانون توجه بینالمللی قرار دارد.
Eurosatory یکی از بزرگترین نمایشگاههای دفاعی و امنیتی جهان است که هر دو سال یکبار برگزار میشود و مقامات نظامی، نمایندگان دولتی و تولیدکنندگان تجهیزات دفاعی از دهها کشور را به خود جذب میکند. بنابراین محدود کردن مشارکت رسمی یک کشور در چنین رویدادی، پیامدهای سیاسی و تجاری قابل توجهی دارد.
کارشناسان معتقدند تصمیم فرانسه نشاندهنده حساسیت کشورهای اروپایی نسبت به حضور صنایع دفاعی در بازارهای بینالمللی است و ممکن است بر روابط دفاعی و همکاریهای صنعتی میان اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی اثر بگذارد. با این حال، هنوز مشخص نیست که این محدودیتها چه تأثیری بر برنامههای بلندمدت شرکتهای دفاعی اسرائیلی و تعاملات دیپلماتیک دو طرف خواهد داشت.
برخی تحلیلگران نیز اشاره کردهاند که Eurosatory صرفاً یک نمایشگاه صنعتی نیست، بلکه فضایی است که تصمیمات سیاسی و تجاری در آن نقش مهمی دارند و محدودیتها میتواند بازتابدهنده موضعگیریهای راهبردی دولتها باشد. این محدودیت همچنین یادآوری میکند که روابط بینالمللی و صادرات تسلیحات همواره در تعادل پیچیدهای میان منافع سیاسی، امنیتی و تجاری قرار دارد.
در نهایت، اقدام اخیر فرانسه علیه حضور رسمی اسرائیل در نمایشگاه Eurosatory بازتابی از پیچیدگیهای سیاستهای دفاعی و دیپلماتیک در سطح جهانی است و بر روابط دوجانبه میان کشورهای اروپایی و اسرائیل سایه افکنده است، موضوعی که در ماههای آینده احتمالاً مورد توجه رسانهها و تحلیلگران امنیتی قرار خواهد گرفت.
امیرحسین مقیمی پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه
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