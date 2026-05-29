به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، امانوئل ماکرون، این سخنان را در جریان کنفرانس خبری مشترک با «پرابوو سوبیانتو» رئیسجمهور اندونزی، پس از دیدار دو طرف در کاخ الیزه در پاریس بیان کرد.
ماکرون گفت: فرانسه و اندونزی با جدیت برای حفظ ثبات و حاکمیت لبنان تلاش میکنند.
رئیس جمهور فرانسه افزود : دو کشور در نیروهای یونیفل در لبنان مشارکت دارند و شماری از نظامیان فرانسوی و اندونزیایی درحین انجام مأموریت خود در این نیرو جان باختهاند.
ماکرون با اشاره به ادامه تلاشهای دو کشور برای تحقق صلح، تصریح کرد: هیچ توجیهی برای حملات اسرائیل به لبنان وجود ندارد و وضعیت کنونی غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول است.
رئیسجمهور فرانسه گفت: بار دیگر خواستار توقف این حملات، بازگشت صلح، ازسرگیری مذاکرات و دستیابی به راهحلی پایدار هستیم.
او همچنین خاطرنشان کرد: بیش از ۳ هزار نفر در لبنان کشته شدهاند و حدود یک میلیون نفر نیز آواره شدهاند.
بر اساس آمار رسمی تا عصر چهارشنبه، از دوم مارس تاکنون حملات گسترده رژیم اسرائیل به لبنان ۳ هزار و ۲۶۹ شهید و ۹ هزار و ۸۴۰ زخمی برجای گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را نیز آواره کرده است.
همزمان، بیروت و رژیم تلآویو با میانجیگری آمریکا در حال انجام مذاکراتی مستقیم برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ در لبنان هستند.
رژیم صهیونیستی همچنان بخشهایی از جنوب لبنان را در اشغال دارد؛ بخشی از این مناطق از دهههای گذشته و بخش دیگری از زمان جنگ پیشین در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در اشغال این رژیم قرار گرفته و در جریان تجاوز اخیر نیز تا حدود ۱۰ کیلومتر در مرزهای جنوبی لبنان پیشروی کرده است.
