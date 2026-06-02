فرانسه: هیچ چیز اشغالگری اسرائیل در لبنان را توجیه نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در بیانیه‌ای تاکید کرد که هیچ چیز نمی‌تواند اشغالگری طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی در لبنان را توجیه کند.

نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست فرانسه برگزار شده بود، تقریباً به اتفاق آرا - به استثنای آمریکا - از رژیم صهیونیستی خواست تا نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کرده و از تشدید تنش در این کشور خودداری کند. این در حالی است که ارتش صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه لبنان و نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد.

در طول جلسه شورای امنیت، شدیدترین انتقادات از رژیم صهیونیستی از سوی نمایندگان فرانسه، انگلیس، روسیه و چین، که اعضای دائم شورای امنیت هستند، مطرح شد.