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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

تخلف زیست محیطی در غرب استان سمنان؛ جلوی پساب اسیدی گرفته شد

تخلف زیست محیطی در غرب استان سمنان؛ جلوی پساب اسیدی گرفته شد

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از وقوع تخلف زیست محیطی در غرب استان خبر داد و گفت: با تلاش حفاظت محیط زیست، جلوی محموله پساب اسیدی گرفته شد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تخلف زیست محیطی در غرب استان سمنان خبر داد و در توضیحات بیان کرد: با پایش و نظارت کارشناسان محیط‌زیست یک دستگاه تریلی تانکردار در حال تخلیه پساب اسیدی شناسایی شد.

وی با تاکید به اینکه اقدام این تانکر به صورت غیر مجاز در حال وقوع بود، ادامه داد: این محموله بدون اخذ مجوزهای قانونی و زیست‌محیطی، در حال تخلیه در یکی از واحدهای صنعتی بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان اضافه کرد: بررسی‌های انجام گرفته حاکی از آن داشت که این محموله از خارج استان به محل مورد نظر منتقل شده است.

یوسف پور افزود: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال بروز آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه تخلف در دستور کار قرار گرفت و مستندات مربوطه توسط کارشناسان محیط‌زیست جمع‌آوری شد.

وی اظهار داشت: در این راستا، پرونده تخلف تشکیل و متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی شدند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان تاکید کرد: با تکیه بر تداوم پایش‌های میدانی و برخورد قاطع با تخلفات زیست‌محیطی، از واحدهای صنعتی و بهره برداران در خواست داریم تا فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و مقررات زیست‌محیطی انجام دهند.

کد مطلب 6848914

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