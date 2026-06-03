تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با ده ها شهید و زخمی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در تازهترین تجاوز خود به تمامیت ارضی لبنان که نقض توافق آتش بس در لبنان به شمار میرود ، مناطقی از جنوب این کشور را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داد.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی منطقه الحوش در استان صور را هدف حملات موشکی خود قرار داد.
خبرنگار المیادین در جنوب گزارش داد که بر اثر این حمله تعدادی از غیرنظامیان لبنانی زخمی شده اند.
منابع رسانهای لبنان همچنین از شهادت یک نیروی امدادگر لبنانی در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرک عربصالم خبر دادند.
رسانههای لبنانی همچنین از حمله پهپادی صهیونیستها به یک خودرو در شهرک قانا خبر دادند.
رژیم صهیونیستی ساعتی پیش در شهرک دیر الزهرانی در نبطیه نیز حملات موشکی انجام داد.
علاوه بر اینها در یک حمله پهپادی در شهرک تبیین در منطقه بنت جبیل، ارتش رژیم صهیونیستی یک خودرو را هدف قرار داد که در این حمله یک نفر به شهادت رسیده است.
در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه دیر الزهرانی نیز یک خودروی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.
این در حالی است که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات دیشب رژیم صهیونیستی به منطقه برج شمالی و عبا و تبنین در جنوب این کشور دست کم ۵ لبنانی به شهادت رسیده ۴۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
از سوی دیگر عوفر شیلح، تحلیلگر صهیونیست تصریح کرد که حزب الله از نظر تاکتیکی، همانند حماس در غزه، توانایی یادگیری و ادامه نبرد را نشان داده است.
وی افزود اشغال اراضی لبنان از سوی ارتش صهیونیستی تنها به فرو رفتن اجتنابناپذیر در باتلاق عملیاتی انجامیده که هر روز هزینهها و زخمیها و فرسایش نیروها را بر اسرائیل تحمیل میکند.
شیلح تاکید کرد که تجربه تاریخی نشان میدهد حضور مداوم ارتش اسرائیل در جنوب لبنان باعث شکلگیری مجدد مقاومت شدید خواهد شد.
وی افزود حزب الله یا دیگر گروهها مشروعیت خود را از مبارزه با اشغالگر کسب خواهند کرد و خود را بازسازی خواهند کرد، همانگونه که این جنبش ۱۸ سال پیش این روند را تجربه کرده بود.
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