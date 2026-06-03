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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۲

سایت والا: هیچ سامانه‌ای مقابل پهپادهای حزب الله موفق نبوده است

سایت والا: هیچ سامانه‌ای مقابل پهپادهای حزب الله موفق نبوده است

منابع صهیونیست به درماندگی تل آویو در برابر پهپادهای کارآمد حزب الله اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از والا، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که ارتش این رژیم سامانه های مختلفی را برای مقابله با پهپادهای حزب الله به کار گرفته اما هیچ کدام از آنها به صورت کامل و صد در صدی موفق عمل نکرده اند.

در این گزارش آمده است، این خبر خوبی نیست اما بهتر از هیچ چیز است.

والا همچنین گزارش داد که رژیم صهیونیستی برای مقابله با پهپادهای حزب الله دست به دامن سیستم های هوشمند و لیزری شده است.

تحولات اخیر در جنوب لبنان بار دیگر نشان داده است که حزب‌الله نه تنها بخش مهمی از توان نظامی و عملیاتی خود را پس از جنگ‌های اخیر حفظ کرده، بلکه در برخی حوزه‌ها به سطحی از نوآوری و انطباق تاکتیکی دست یافته که موجب نگرانی جدی فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی شده است. گزارش روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت درباره حملات شبانه پهپادهای و اذعان به کشته شدن دو نظامی اسرائیلی در این حملات نشانه‌ای از روندی عمیق‌تر در موازنه قدرت میان مقاومت لبنان و ارتش اسرائیل به شمار می‌رود.

کد مطلب 6848822

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