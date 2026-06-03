تداوم حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل اطراف منطقه عربصالیم در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

همچنین نظامیان صهیونیست ساختمان ها در مناطق بلاط و دبین در مرجعیون را منفجر کردند.

علاوه بر این حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی مناطق مذکور را در بر گرفت. همچنین حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه الحوش در صور شش شهید برجای گذاشته است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین هشدار تخلیه برای روستاهای ارزی، کوثریه الرز و الزراریه در صیدا صادر کرده است.

وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی، ۵ شهروند لبنانی به شهادت رسیده و ۴۸ نفر نیز زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان روز سه‌شنبه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این کشور به ۳۴۶۸ نفر خبر داده بود.