افزایش شمار شهدای لبنان به ۳۵۱۶ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان امروز چهارشنبه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این کشور به ۳۵۱۶ نفر خبر داد.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ تا ۱ ژوئن منجر به مجروح شدن ۱۰ هزار و ۶۷۴ نفر شد.

این در حالی است که خبرنگار الجزیره از حمله جدید رژیم صهیونیستی به شهرک طیرحرفا در صور در جنوب لبنان خبر داد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: ادعاهای اسرائیل درباره بیمارستان تبنین در جنوب لبنان تهدیدی خطرناک علیه یک مرکز درمانی رسمی است. اسرائیل را مسئول کامل هر حمله به این بیمارستان دولتی در جنوب کشور می دانیم.

پیش از این نیز مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که دشمن اسرائیلی به طورمستقیم آمبولانس امدادی را هدف قرار داده است که بر اثر آن دو نفر شهید و سه نفر به شدت زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: این رویکرد غیرانسانی و وحشیانه که توسط دشمن اسرائیلی اتخاذ شده، مایه ننگ است، زیرا مظهر بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه است که بر حمایت از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی تأکید دارد.

همچنین وزارت بهداشت لبنان بیان کرد: این وزارتخانه از سازمان‌های بین‌المللی و همه کسانی که هنوز وجدان دارند، درخواست می‌کند تا صدای خود را برای پایان دادن به این نقض برنامه ریزی شده بلند کنند. درود بر امدادگران قهرمان که بین شهرها و مناطق مورد حمله حرکت می‌کنند، بدون هیچ وسیله دفاعی به جز حس نجات و فداکاری‌ها و خون خود، که در انجام مأموریت بشردوستانه خود از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند.