تداوم حملات رژیم صهیونیستی به صور لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده های اسرائیلی شهرک جباع و العباسیه را در صور لبنان بمباران کردند.
در حمله رژیم صهیونیستی به خیابان قرطاج معروف به «خیابان ابو دیب» که یکی از مشهورترین خیابانهای تجاری و گردشگری شهر صور به شمار میرود، خسارتهای گستردهای به ساختمانها و واحدهای تجاری در این منطقه وارد شد.
همزمان مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که دشمن اسرائیلی به طورمستقیم آمبولانس امدادی را هدف قرار داده است که بر اثر آن دو نفر شهید و سه نفر به شدت زخمی شدند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: این رویکرد غیرانسانی و وحشیانه که توسط دشمن اسرائیلی اتخاذ شده، مایه ننگ است، زیرا مظهر بیاعتنایی به قوانین بینالمللی بشردوستانه است که بر حمایت از کارکنان مراقبتهای بهداشتی تأکید دارد.
همچنین وزارت بهداشت لبنان بیان کرد: این وزارتخانه از سازمانهای بینالمللی و همه کسانی که هنوز وجدان دارند، درخواست میکند تا صدای خود را برای پایان دادن به این نقض برنامه ریزی شده بلند کنند. درود بر امدادگران قهرمان که بین شهرها و مناطق مورد حمله حرکت میکنند، بدون هیچ وسیله دفاعی به جز حس نجات و فداکاریها و خون خود، که در انجام مأموریت بشردوستانه خود از هیچ کاری دریغ نمیکنند.
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