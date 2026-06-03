ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۴۶ کیلوگرم تریاک در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان میناب در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی"شهید چغازردی" با همکاری یگان امداد این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ روز گذشته حین گشت زنی ، کنترل و پایش محدود اطراف پاسگاه به ۴ نفر دارای کوله پشتی که در حال عبور از بیابان های اطراف بودند ، مشکوک شده و دستور ایست دادند.

وی افزود: متهمان بدون توجه به دستور پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریزطولانی با استفاده از پوشش جنگلی منطقه با رها کردن کوله های خود از محل متواری شدند.

این مسئول انتظامی استان با بیان اینکه در بازرسی از کوله پشتی های متهمان جمعا ۴۶ کیلو و۲۰۰ گرم تریاک کشف شد، خاطر نشان کرد: شبکه ها و باندهای مافیایی قاچاق برای انتقال مواد مخدر به مقصد های خود از شیوه ها و شگردهای خاص و جاسازی های حرفه ای استفاده می کنند که بحمد الله با اشرافیت بالا و هوشمندی و تیز بینی ماموران انتظامی همواره نقشه آنان نقش بر آب شده و سوداگران در رسیدن به مقاصد شوم خود ناکام مانده اند.