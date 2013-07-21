کشف 180 کيلوگرم حشيش در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمد پاک بین اظهار داشت: شب گذشته با تلاش ماموران يگان امداد اين فرماندهي در بازرسي از يک دستگاه خودرو پژو 405 حدود 180 کيلوگرم مواد مخدر از نوع حشيش کشف شد.

وي در تشريح جزئيات خبر افزود: شب گذشته ماموران يگان امداد با اشرافيت کامل بر محورهاي فرعي و اصلي استان در مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ حين کنترل خودروهاي عبوري در عوارضي قم - تهران به يک دستگاه خودرو پژو 405 مشکوک شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان قم گفت: در اين ميان راننده پژو نيز که با دستور ايست ماموران مواجه شد از صحنه متواري و نهايتاً در 35 کيلومتري اتوبان خودرو وي متوقف و متهم دستگير شد.

سرهنگ پاک بين خاطر نشان کرد: در بازرسي از خودرو حدود 180 کيلوگرم حشيش کشف و متهم به همراه مواد مکشوفه جهت بررسي و تحقيقات تکميلي به پليس مبارزه با مواد مخدر استان قم تحويل شد.

دستگيري حامل کوله پشتي پر از ترياک

فرمانده انتظامي شهرستان قم همچنین گفت: با تلاش ماموران يگان امداد فرماندهي انتظامي شهرستان قم توزيع کننده مواد مخدر که 30 کيلوگرم ترياک را در يک کوله پشتي جاسازی کرده بود، دستگير شد.

وي در تشريح جزئيات خبر مذکور افزود: شب گذشته ماموران يگان امداد با اشرافيت کامل بر محورهاي فرعي و اصلي استان در مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ حين کنترل خودروهاي عبوري در عوارضي قم - کاشان به يک دستگاه خودرو لوگان مشکوک شدند ، راننده خودرو نيز که با دستور ايست ماموران مواجه شد از صحنه متواري و نهايتاً پس از دقائقي خودرو وي متوقف و نامبرده دستگير شد.

پاک بين افزود: در بازرسي از خودرو مذکور حدود 30 کيلوگرم ترياک که در يک کوله پشتي جاساز شده بود کشف و متهم به همراه مواد مکشوفه جهت بررسي و تحقيقات تکميلي به پليس مبارزه با مواد مخدر استان تحويل شد.



